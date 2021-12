La Commission européenne a mis sur la table la proposition d'un certificat numérique devant permettre les voyages. En raison de préoccupations en matière de confidentialité et de protection des données, elle n'a sciemment pas opté pour une banque de données européenne. C'est aux pays membres qu'il appartiendra de mettre au point une solution locale. Un test case unique pour offrir aux citoyens un plus important contrôle de leurs données personnelles via ce qu'on appelle des coffres à données, comme l'argumentent Bart Peeters et Michiel De Keyzer de PwC Belgium.