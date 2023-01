Les haut-parleurs HomePod d'Apple semblent être encore plus intelligents qu'imaginé. La mise à jour logicielle que le fabricant a déployée cette semaine, semble en effet activer des capteurs de température et d'humidité de l'air intégrés. Ces fonctionnalités sont disponibles tant sur le nouvel HomePod de la seconde génération sorti en janvier que sur les mini-modèles existants du haut-parleur.

Après que le système d'exploitation du HomePod a été mis à niveau vers la version 16.3, les résultats de mesurage des capteurs sont aussitôt apparus dans l'appli Home (disponible sur l'iPhone, l'iPad et les ordinateurs équipés de macOS).

'Smart home'

Ces capteurs sont non seulement destinés à savoir s'il fait chaud, froid ou humide dans un local, mais servent aussi et surtout à piloter d'autres appareils intelligents existants. C'est ainsi que vous pourrez par exemple utiliser l'HomePod comme deuxième thermostat qui, s'il fait trop frais dans une pièce, augmentera le chauffage d'un degré. Et s'il fait trop chaud dans un local en raison du soleil, l'HomePod pourra baisser les stores intelligents.

Le nouvel HomePod intégrant la technologie vocale Siri, disponible en noir ou en blanc, sera lancé le 3 février sur le marché au prix conseillé de 349 euros. L'HomePod mini existant depuis plus longtemps déjà se décline en cinq couleurs et est vendu au prix de 109 euros.

HomePod mini. © Apple

Après que le système d'exploitation du HomePod a été mis à niveau vers la version 16.3, les résultats de mesurage des capteurs sont aussitôt apparus dans l'appli Home (disponible sur l'iPhone, l'iPad et les ordinateurs équipés de macOS).Ces capteurs sont non seulement destinés à savoir s'il fait chaud, froid ou humide dans un local, mais servent aussi et surtout à piloter d'autres appareils intelligents existants. C'est ainsi que vous pourrez par exemple utiliser l'HomePod comme deuxième thermostat qui, s'il fait trop frais dans une pièce, augmentera le chauffage d'un degré. Et s'il fait trop chaud dans un local en raison du soleil, l'HomePod pourra baisser les stores intelligents.Le nouvel HomePod intégrant la technologie vocale Siri, disponible en noir ou en blanc, sera lancé le 3 février sur le marché au prix conseillé de 349 euros. L'HomePod mini existant depuis plus longtemps déjà se décline en cinq couleurs et est vendu au prix de 109 euros.