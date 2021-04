La fonction 'Heads Up' avertira les utilisateurs, lorsqu'ils seront concentrés sur leur téléphone en marchant.

On ne connaît pas le nombre exact de personnes qui heurtent des obstacles en rue ou qui sont impliqués dans des accidents de circulation parce qu'elles sont en train de faire défiler leur flux Twitter pendant qu'elles marchent, mais il y en a beaucoup, semble-t-il. Google a par conséquent ajouté une nouvelle fonction à Android Digital Wellbeing. Cette fonction a pour but de provoquer l'apparition d'une fenêtre pop-up chez ceux/celle qui surfent ou sont distrait(e)s en rue d'une manière ou l'autre par leur téléphone mobile.

Bêta

La fonction est actuellement déployée sous forme bêta dans l'appli Digital Wellbeing, à savoir un service incorporé à certains téléphones Android. Elle vous permettra notamment de fixer des durées limites de visionnement de l'écran ou de désactiver certaines applis afin que vous vous concentriez sur votre travail ou votre sommeil. Heads Up sera d'abord embarquée sur les téléphones Pixel.

La fonction fera apparaître une fenêtre émergente (pop-up) vous invitant à faire attention, à lever les yeux ou à rester attentif. 'Soyez prudent en utilisant le service. Heads up ne remplacera pas le fait que vous soyez attentif à votre environnement', selon Google, qui n'a manifestement guère confiance en ses utilisateurs.

On ne connaît pas le nombre exact de personnes qui heurtent des obstacles en rue ou qui sont impliqués dans des accidents de circulation parce qu'elles sont en train de faire défiler leur flux Twitter pendant qu'elles marchent, mais il y en a beaucoup, semble-t-il. Google a par conséquent ajouté une nouvelle fonction à Android Digital Wellbeing. Cette fonction a pour but de provoquer l'apparition d'une fenêtre pop-up chez ceux/celle qui surfent ou sont distrait(e)s en rue d'une manière ou l'autre par leur téléphone mobile.La fonction est actuellement déployée sous forme bêta dans l'appli Digital Wellbeing, à savoir un service incorporé à certains téléphones Android. Elle vous permettra notamment de fixer des durées limites de visionnement de l'écran ou de désactiver certaines applis afin que vous vous concentriez sur votre travail ou votre sommeil. Heads Up sera d'abord embarquée sur les téléphones Pixel.La fonction fera apparaître une fenêtre émergente (pop-up) vous invitant à faire attention, à lever les yeux ou à rester attentif. 'Soyez prudent en utilisant le service. Heads up ne remplacera pas le fait que vous soyez attentif à votre environnement', selon Google, qui n'a manifestement guère confiance en ses utilisateurs.