L'entreprise technologique israélienne Cognyte a en 2021 décroché une commande d'espionniciel au Myanmar et ce, malgré une interdiction de vente de toute technologie militaire à ce pays asiatique. L'entreprise a obtenu cette commande un mois avant le coup militaire de février 2021, selon l'agence Reuters.

L'accord a été conclu nonobstant un jugement rendu par la plus haute Cour de Justice d'Israël en 2017. Le contenu précis de cette sentence est classé secret, mais Israël prétend depuis lors que l'exportation de produits à usage militaire vers le Myanmar est interdit.

L'accord passé entre Cognyte et l'entreprise postale et téléphonique du Myanmar enfreint le jugement, selon l'avocat des droits de l'homme Eitay Mack. D'après lui, Cognyte et certains collaborateurs des ministères de la défense et des affaires étrangères sont complices d'atteintes aux droits de l'homme au Myanmar. Il a donc déposé une plainte au nom de soixante autres Israéliens et réclame une enquête pénale.

Conversations mises sur écoute

Dans des documents partagés avec Reuters, le service postal et téléphonique du Myanmar indique aux autorités du pays que l'entreprise israélienne a remporté un appel d'offres pour une technologie d'interception des communications. Ce type de logiciel espion peut être utilisé pour la mise sur écoute d'entretiens téléphoniques, pour le visionnement de messages et le suivi du trafic e-mail. Il peut également cartographier l'emplacement des internautes, sans l'aide de sociétés télécoms.

Cognyte, la junte militaire du Myanmar et la société postale et télécom de ce pays se sont abstenus de tout commentaire vis-à-vis de Reuters.

Faux profils

Cognyte est depuis assez longtemps déjà une entreprise controversée. Facebook l'a exclue de la plate-forme de médias sociaux. Selon la société-mère Meta, une enquête a démontré que Cognyte a aidé des clients à créer de faux profils, qui auraient été utilisés contre des journalistes et des politiciens au Kenya, au Mexique et en Indonésie entre autres.

