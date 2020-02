Une entreprise belge a montré son intérêt pour le spectre encore libre de la bande de fréquences 4G. Le régulateur IBPT lance par conséquent une enchère qui pourrait rapporter au gouvernement 15 millions d'euros de rentrées supplémentaires. On ignore de quelle entreprise il s'agit.

Il y a encore de l'espace libre pour un autre fournisseur sur la bande de fréquences 2.6 GHz du réseau 4G. Voilà pourquoi un acteur intéressé s'est manifesté auprès de l'IBPT, à savoir l'Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications. Il ne s'agit en tout cas pas d'un des trois opérateurs existants (Telenet, Proximus ou Orange), car ceux-ci ne peuvent légalement plus acquérir une portion du spectre.

L'IBPT va à présent mettre cette portion aux enchères. Il s'agit en l'occurrence de l'espace sur la bande des fréquences, qui est surtout utilisée pour offrir une couverture dans les régions densément peuplées. A l'avenir, elle conviendrait également pour le réseau 5G plus rapide.

Si l'entreprise intéressée effectuait réellement cet achat, cela rapporterait au gouvernement le montant minimal de 15 millions d'euros. Et si d'autres acteurs intéressés se présentaient, ce montant pourrait encore augmenter suite à des surenchères.

