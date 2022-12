Le numérique est devenu un sport d'équipe. Avec le CIO comme coach, dixit Gartner. " Un bon leader numérique peut inverser la tendance de la décroissance. "

Des milliers de directeurs IT et d'autres cadres de niveau C impliqués dans la numérisation se sont retrouvés pour la première fois depuis 3 ans en présentiel à Barcelone pour le Gartner IT Symposium/Xpo. Le cabinet d'analystes a profité clairement de l'occasion pour rebooster le moral des troupes IT. Ne vous laissez pas, en tant que CIO ou directeur IT, tenter par le désir de faire un pas en arrière en raison des crises successives, mais profitez-en pour aller de l'avant: tel est le message central sans ambiguïté de Gartner, évidemment étayé par différentes statistiques, prises de position et autres études de marché.

"89% des directeurs de notre 'global board survey' affirment que le numérique fait désormais partie intégrante de l'ensemble des stratégies de croissance. Accélérer la numérisation est une priorité non seulement pour le CIO, mais pour le comité de direction dans son entièreté, considère Val Sribar, Senior VP chez Gartner Research & Advisory. Nous remarquons également que le rôle du CIO évolue de manière intéressante. C'est ainsi que dans une récente étude, 83% des CIO précisent qu'ils assument désormais aussi des fonctions dirigeantes stratégies non liées à l'IT. Voilà qui démontre que le numérique est devenu plus que jamais un sport d'équipe dans lequel le CIO joue le rôle de coach numérique. Et cela prouve qu'il voit s'entrouvrir de multiples opportunités de faire la différence."

L'économie comme base

Gartner a mis tout en oeuvre pour faire souffler un vent d'optimisme sur une conférence qui se veut toujours la grand-messe des cadres de niveau C, avec de nombreux participants belges présents à Barcelone. "En dépit des crises successives - la pandémie, les inégalités sociales, le changement climatique et la récente invasion russe -, je me sens optimiste, a déclaré Mary Mesaglio, Managing VP Analyst chez Gartner. Car ces dernières années, le monde a continué à tourner en nous donnant la possibilité de nous retrouver à nouveau pour faire la différence. Car durant la pandémie, les dirigeants IT ont induit une vague de technologies numériques qui a permis au monde de résister. Et aujourd'hui encore, le monde a plus que jamais besoin de CIO."

"Notre récente 'board survey' nous a appris que le top 3 des priorités du comité de direction sont: l'économie, l'économie et, surprise, l'économie", ajoute-t-on sur le ton de l'humour chez Gartner. Or le top 3 des réponses, à savoir la 'possible récession' (57%), les 'incertitudes économiques à long terme' (45%) et la 'pression inflationniste persistante' (41%) semble lui donner raison. Parmi les autres réponses, on retrouve les 'talents et compétences' (39%), la 'crise énergétique mondiale' (31%) et les 'modèles économiques disruptifs' (22%). "A mes yeux, ce sont surtout les causes des problèmes économiques qui occupent le top 3."

Croissance

Ces dernières années, les CEO semblent attacher toujours moins d'importance à la croissance dans leurs priorités. "Mais ne vous y trompez pas: il s'agit là toujours de l'une de leurs priorités, même si elle est moins présente, ajoute Daniel Sanchez Reina, VP Analyst chez Gartner. Pourquoi? Non qu'ils ne recherchent plus la croissance, mais parce qu'ils font face à une pénurie de compétences, une carence en matières premières ou des problèmes d'approvisionnement. En d'autres termes, la courbe de croissance de leur organisation se tasse. Cela dit, je suis convaincu qu'un bon leadership numérique permettra de redresser cette courbe. Si nous analysons nos enquêtes et nos prédictions, nous constatons par exemple que les organisations plus matures sur le plan numérique et ayant un leader numérique fort enregistrent une croissance 3 fois supérieure à celle des organisations moins orientées vers le numérique."

Lors de la conférence Gartner, les analystes ont présenté un modèle proposant différents éléments susceptibles d'aider le CIO dans sa mission. "Ils doivent stimuler la croissance, mais de manière différente que par le passé. Les dirigeants, clients et partenaires souhaitent une 'IT for sustainable growth', sachant que la croissance durable ne se limite pas à la seule définition financière pour englober également un volet éthique et une dimension environnementale, relève encore Reina. Si l'on ajoute l'IT à cet ensemble, il devient possible de dégager un ensemble d'investissements numériques permettant de générer en continu des résultats financiers forts dans un cadre à la fois d'efficacité et de responsabilité."

IT for Sustainable Growth

Afin de mettre en place une telle 'IT for Sustainable Growth', les analystes avancent trois recommandations concrètes à l'intention des CIO. "D'abord, veillez à révolutionner le travail de chacun des collaborateurs en leur proposant les outils technologiques susceptibles de leur permettre d'être plus performants en prenant en compte les objectifs de durabilité de leur organisation, explique Ed Gabrys, Managing VP chez Gartner. Ensuite, procédez à des investissements responsables. Tous les acteurs de l'organisation souhaitent des produits qui font passer le message 'agir sans nuire'. Et enfin, mettez en place une cybersécurité résiliente pour garantir la sécurité nécessaire sans pénaliser la croissance."

Et si ces messages vous paraissent encore trop vagues, nous approfondirons ces trois recommandations dans la suite de ce numéro.

Cela étant, le message à l'intention des CIO est sans ambiguïté: saisissez le momentum. Résistez à la tentation de vous replier, mais faites un pas majeur en avant: traduisez votre leadership et votre vision en actions concrètes. Ou pour reprendre les termes de l'analyste Mary Mesaglio: "Tech matters more then ever."

