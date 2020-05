Toerisme Vlaanderen et Toerisme Oostende lancent ce vendredi une campagne TikTok consacrée au Maître flamand James Ensor. Via #MyEnsor sur TikTok, les jeunes sont invités à créer leur propre masque, avant de montrer le vrai visage qui se cache derrière.

Le masque est le sujet le plus connu des oeuvres de James Ensor et devrait plaire aussi aux jeunes amateurs d'art, selon les deux services touristiques. Des 'influenceurs' tant nationaux qu'internationaux donnent le bon exemple aux autres utilisateurs de TikTok et ce, sur les tonalités musicales de l'artiste flamand en devenir Glints, qui a écrit le morceau My Ensor (colours) spécialement pour la campagne.

Le CEO Peter De Wilde espère que les participants pourront convaincre leurs parents d'effectuer une visite d'Ostende, où Ensor a vécu et travaillé. Les trois meilleurs envois sur TikTok seront récompensés par un city-trip pour deux dans la ville côtière. A Ostende, on peut entre autres visiter l'ancienne maison d'Ensor, qui a été réaménagée en un centre expérimental et qui ouvrira bientôt ses portes au public.

#MyEnsor est organisée du 15 mai au 30 juin dans notre pays, ainsi qu'en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie.

