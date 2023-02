Dans le magasin Colruyt de Halle, il y a désormais ce qu'on appelle une caisse 'easy check out', où le personnel peut en grande partie se passer du scanner manuel. Une caméra placée au-dessus de la caisse enregistreuse scanne au moyen de l'AI les produits qui sont transférés d'un caddie dans un autre. Il s'agit encore d'un test, mais le détaillant envisage de déployer ultérieurement ce système dans les autres magasins de la marque.

Grâce à ce nouveau système, tout le processus à la caisse est jusqu'à vingt pour cent plus rapide, et la chaîne de supermarchés insiste sur le fait que les collaborateurs travaillent ainsi de façon plus ergonomique, parce qu'ils peuvent utiliser leurs deux mains. La caméra intelligente enregistre 85 pour cent des produits, selon Colruyt. Les emplettes placées sous le caddie, comme les casiers de boissons, doivent cependant encore être scannées manuellement. De même, les légumes et les fruits doivent encore être pesés.

Pour ce qu'on appelle les multipacks, avec plusieurs codes-barres sur un produit, la caméra effectue le choix correct, apprend-on. Dans ce genre de cas, la caméra émet deux bips, contre un seul pour un produit normal. Comme la caméra ne peut voir à travers les produits, le transfert d'un caddie vers un autre s'avère encore et toujours nécessaire.

La décision de poursuivre le déploiement du système sera prise en fonction des résultats du test à Halle. Aujourd'hui, seule une caisse est équipée du système, mais à court terme, la caméra intelligente surplombera dix caisses dans le magasin qui se trouve à proximité du siège social de Colruyt.

Certaines chaînes de supermarchés concurrentes disposent depuis assez longtemps déjà de caisses automatiques, mais Colruyt s'en tient donc à son système de caisse unique. 'Nos collaborateurs transfèrent depuis très longtemps les emplettes d'un caddie à l'autre, ce qui fait que le client ne doit rien faire et peut calmement attendre que ses courses soient scannées', déclare Rudi Dewulf, directeur régional de Colruyt Meilleurs Prix.

La caméra a été développée par Smart Technics, l'équipe d'innovation de Colruyt Group, en collaboration avec Heliovision.

En haut de l'image, la caméra intelligente installée chez Colruyt Halle. © Colruyt

