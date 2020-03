Comme le Mobile World Congress a été annulé fin février en raison du coronavirus, beaucoup de fabricants de smartphones choisissent de lancer leurs nouveaux appareils en ordre dispersé ces jours-ci. On s'attend ainsi pour jeudi à plusieurs nouveaux appareils de Nokia, alors que Motorola vient de déployer son tout nouvel e6s.

Le Moto e6s est le nouvel appareil d'entrée de gamme de Motorola. L'appareil sera commercialisé début avril au prix de 99,99 euros. A première vue, ce smartphone offre pas mal de choses pour ce montant. C'est ainsi que l'e6s est équipé d'un grand écran Max Vision de 6,1 pouces et d'un système à double appareil photo. Ce système se compose d'un modèle à 13 méga-pixels et d'un capteur de profondeur de champ qui, selon Motorola, garantissent de plus jolis portraits et des effets de flou réalistes en arrière-plan.

Sous le capot, on trouve aussi un scanner d'empreintes digitales, un processeur octa-coeur cadencé à 2 GHz et une mémoire de stockage de 32 Go. Cette capacité peut, si besoin est, être étendue à 256 Go maximum au moyen d'une carte microSD. Le Moto e6s ne sera disponible qu'en une seule teinte sur le marché belge, à savoir Peacock Blue (bleu paon).

