Le rachat du développeur et de l'éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard par le groupe technologique Microsoft risque d'entraîner des hausses de prix et une réduction de l'offre pour les joueurs. Telle est la conclusion provisoire à laquelle est arrivée le régulateur britannique de la concurrence CMA au terme d'une enquête approfondie.

La firme américaine Activision Blizzard est l'un des éditeurs les plus connus de jeux vidéo avec des titres comme 'Call of Duty', 'World of Warcraft' et 'Overwatch'. Microsoft avait annoncé en janvier de l'année dernière qu'elle allait débourser 68,7 milliards de dollars pour l'acquérir. L'opération fut aussitôt considérée avec méfiance. La crainte existe en effet que Microsoft - avec des blockbusters tels 'Halo' et 'Minecraft' dans son portefeuille - pourrait réserver non seulement de nouveaux jeux, mais aussi des valeurs confirmées d'Activision exclusivement à sa console de jeu Xbox et ce, au détriment des rivaux japonais Sony avec sa Playstation et Nintendo avec sa Switch, ou qu'elle proposerait des conditions nettement pires à ses concurrents.

Pour ce qui est des jeux sur PC, Microsoft occupe également une position dominante avec son système d'exploitation Windows. En Grande-Bretagne, le régulateur CMA avait en septembre dernier déjà initié une enquête approfondie à ce propos. Hier mercredi, il en est arrivé à la conclusion provisoire que le rachat 'risque de nuire aux joueurs britanniques'. Il voit non seulement des inconvénients pour 'l'importante rivalité' entre la Xbox et la Playstation, mais il se fait aussi du souci à propos de l'émergence du 'cloudgaming' (jeux dans le nuage). Selon le CMA, Microsoft possède dès à présent 60 à 70 pour cent du marché du cloudgaming et aurait donc tout intérêt à garder pour elle les jeux d'Activision et ainsi s'attirer davantage de clients.

'Call of Duty'

En ce qui concerne la concurrence entre les consoles, l'autorité en charge de la concurrence signale entre autres que Microsoft a dans le passé déjà appliqué à plusieurs reprises la stratégie du rachat de développeurs de jeux en vue de proposer leurs jeux exclusivement sur ses propres plates-formes. Et le CMA de citer spécifiquement 'Call of Duty'. L'accès au jeu de guerre populaire revêt une grande importance pour la concurrence entre la Xbox et la Playstation. 'La réduction de la rivalité entre Microsoft et Sony pourrait se traduire par une hausse des prix, une offre moindre, une qualité inférieure et une diminution du service au niveau des consoles de jeu et ce, pour tous les joueurs', affirme le CMA. Microsoft et Activision ont désormais jusqu'à la fin février pour réagir à la conclusion du régulateur et faire d'éventuelles propositions.

Ce rachat est quoi qu'il en soit controversé. Dans l'UE également, les autorités en charge de la concurrence sont occupées à enquêter à ce propos. Aux Etats-Unis, le régulateur a même intenté un procès en vue de bloquer le rachat. Il y a aussi un groupe de joueurs qui a fait de même. Dans une tentative d'apaiser les régulateurs, Microsoft avait précédemment déjà promis de tenir les jeux 'Call of Duty' disponibles sur d'autres consoles telles la Nintendo Switch et la plate-forme de téléchargements Steam.

La firme américaine Activision Blizzard est l'un des éditeurs les plus connus de jeux vidéo avec des titres comme 'Call of Duty', 'World of Warcraft' et 'Overwatch'. Microsoft avait annoncé en janvier de l'année dernière qu'elle allait débourser 68,7 milliards de dollars pour l'acquérir. L'opération fut aussitôt considérée avec méfiance. La crainte existe en effet que Microsoft - avec des blockbusters tels 'Halo' et 'Minecraft' dans son portefeuille - pourrait réserver non seulement de nouveaux jeux, mais aussi des valeurs confirmées d'Activision exclusivement à sa console de jeu Xbox et ce, au détriment des rivaux japonais Sony avec sa Playstation et Nintendo avec sa Switch, ou qu'elle proposerait des conditions nettement pires à ses concurrents.Pour ce qui est des jeux sur PC, Microsoft occupe également une position dominante avec son système d'exploitation Windows. En Grande-Bretagne, le régulateur CMA avait en septembre dernier déjà initié une enquête approfondie à ce propos. Hier mercredi, il en est arrivé à la conclusion provisoire que le rachat 'risque de nuire aux joueurs britanniques'. Il voit non seulement des inconvénients pour 'l'importante rivalité' entre la Xbox et la Playstation, mais il se fait aussi du souci à propos de l'émergence du 'cloudgaming' (jeux dans le nuage). Selon le CMA, Microsoft possède dès à présent 60 à 70 pour cent du marché du cloudgaming et aurait donc tout intérêt à garder pour elle les jeux d'Activision et ainsi s'attirer davantage de clients.En ce qui concerne la concurrence entre les consoles, l'autorité en charge de la concurrence signale entre autres que Microsoft a dans le passé déjà appliqué à plusieurs reprises la stratégie du rachat de développeurs de jeux en vue de proposer leurs jeux exclusivement sur ses propres plates-formes. Et le CMA de citer spécifiquement 'Call of Duty'. L'accès au jeu de guerre populaire revêt une grande importance pour la concurrence entre la Xbox et la Playstation. 'La réduction de la rivalité entre Microsoft et Sony pourrait se traduire par une hausse des prix, une offre moindre, une qualité inférieure et une diminution du service au niveau des consoles de jeu et ce, pour tous les joueurs', affirme le CMA. Microsoft et Activision ont désormais jusqu'à la fin février pour réagir à la conclusion du régulateur et faire d'éventuelles propositions.Ce rachat est quoi qu'il en soit controversé. Dans l'UE également, les autorités en charge de la concurrence sont occupées à enquêter à ce propos. Aux Etats-Unis, le régulateur a même intenté un procès en vue de bloquer le rachat. Il y a aussi un groupe de joueurs qui a fait de même. Dans une tentative d'apaiser les régulateurs, Microsoft avait précédemment déjà promis de tenir les jeux 'Call of Duty' disponibles sur d'autres consoles telles la Nintendo Switch et la plate-forme de téléchargements Steam.