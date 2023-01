Le régulateur américain de la sécurité routière NHTSA veut savoir si le constructeur automobile Tesla envisage de supprimer un avertissement à propos du système de conduite autonome. Elon Musk, le directeur de Tesla, aurait tweeté sur le sujet.

Le système FSD est actuellement encore testé par Tesla. Les propriétaires d'une voiture Tesla peuvent s'enregistrer pour ce test et utiliser ensuite les possibilités supplémentaires offertes par le système. Mais officiellement, ils doivent encore rester prudents, parce que le système FSD n'est pas encore homologué pour pouvoir permettre une conduite entièrement autonome. Le système est contrôlé par une caméra qui est dirigée sur le conducteur, lequel doit confirmer de temps en temps qu'il garde les mains sur le volant.

Musk a le 31 décembre réagi positivement à la suggestion d'un autre utilisateur de Twitter, qui proposait que les propriétaires d'une voiture Tesla ayant parcouru plus de 10.000 miles avec le système FSD, devaient cesser de recevoir ces avertissements répétés. Le PDG de Tesla annonça alors que ce changement serait mis en oeuvre dans une mise à jour en janvier. C'est par ce tweet que le NHTSA a pris connaissance du changement et qu'il demande donc à présent des éclaircissements. Le régulateur enquête depuis assez longtemps déjà sur la sécurité du système de conduite autonome de Tesla.

