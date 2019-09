Il y a peu de chances que les restrictions commerciales américaines annoncées vis-à-vis du géant technologique chinois Huawei soient de nouveau partiellement postposées. Voilà ce qu'a déclaré un fonctionnaire des services publics américains hier jeudi.

Huawei a été mise par les Etats-Unis sur une liste noire en raison des risques pour la sécurité que l'entreprise chinoise représente. Une partie des mesures prévues avait précédemment déjà été reportée deux fois de nonante jours. Selon le représentant du ministère de l'intérieur américain, un nouveau report n'est pas envisagé.

Les reports précédents avaient entre autres comme but de donner plus de temps à Huawei pour respecter ses engagements contractuels vis-à-vis des entreprises télécoms américaines dépendants de son équipement. Huawei est l'un des principaux fabricants de smartphones au monde. La firme ne vend pas de téléphones aux Etats-Unis, mais utilise néanmoins de la technologie d'entreprises américaines telles Google et Qualcomm. Outre des appareils mobiles, Huawei fournit aussi de l'équipement réseautique.