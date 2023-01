L'entreprise fintech néerlandaise a trouvé son nouveau PDG chez Klarna.

La firme néerlandaise de traitement des paiements Mollie a un nouveau directeur. La scale-up, créée en 2004, a en effet nommé Koen Köppen au poste de nouveau CEO. Cinq années durant, Köppen a été CTO d'une autre firme fintech, la suédoise Klarna. En mai de l'année dernière, il est devenu CTO chez Mollie, afin d'y codévelopper l'infrastructure commerciale. Il gravit à présent un échelon supplémentaire pour assumer le rôle de PDG.

Köppen prend le relais de l'actuel CEO, Shane Happach, qui quitte l'entreprise au profit d'une fonction en Asie. 'Nous sommes ravis d'accueillir Koen dans un nouveau poste plus important. Nous avons été enthousiasmés par son impact ces 8 derniers mois. Il s'agit donc d'une promotion bien méritée. Nous avons pleinement confiance en lui pour qu'il prenne en main la croissance et le développement de Mollie', déclare Eli Leenaars, président de Mollie, dans un communiqué de presse.

Mollie occupe 750 personnes au niveau international et dessert quelque 130.000 clients au niveau du traitement de leurs paiements.

