Demain, le Néerlandais Oliver Daemen accompagnera Jeff Bezos, ex-directeur d'Amazon et patron de la firme aéronautique Blue Origin, sur un vol commercial dans l'espace. Ce sera là le premier vol spatial avec équipage de l'entreprise aéronautique.

Lorsque la fusée quittera l'atmosphère terrestre, Daemen sera à dix-huit ans le plus jeune astronaute de l'histoire. Le record appartient toujours au Russe German Titov, qui avait 25 ans, lorsqu'il voyagea dans l'espace en 1961. Daemen sera aussi le quatrième Néerlandais à ce faire après Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels et André Kuipers. Van den Berg le fit cependant, alors qu'il avait été naturalisé américain.

Le lancement est prévu mardi, et la fusée devrait atteindre une altitude de quelque cent kilomètres. Les passagers pourront alors admirer les étoiles, l'extrémité de la couche atmosphérique et la courbure de la Terre. Au bout de quelques minutes en apesanteur, ils reviendront sur la surface terrestre. Ils n'iront pas assez haut et pas assez vite que pour être mis en orbite autour de la Terre. Ultérieurement, Blue Origin entend commercialiser ce genre de voyage touristique dans l'espace.

Le plus jeune et le plus vieil astronaute à ce jour

La fusée s'appelle New Shepard en l'honneur d'Alan Shepard, le premier Américain à avoir été dans l'espace. Elle peut accueillir quatre personnes. L'une d'elles sera Jeff Bezos en personne, qui sera accompagné de son frère Mark. La troisième passagère s'appelle Wally Funk (82 ans). Elle sera la personne la plus âgée ayant voyagé dans l'espace. Dans les années soixante, Funk fit partie de la première génération de femmes astronautes aux Etats-Unis, mais aucune d'elles ne fut envoyée dans l'espace.

La quatrième place fut mise aux enchères au profit d'oeuvres charitables. Une personne inconnue proposa quelque 28 millions de dollars (plus de 23 millions d'euros) pour ce ticket, mais il s'avéra finalement qu'elle ne pourrait pas partir et qu'elle accompagnerait un autre vol spatial. La place à bord était par conséquent libre. Daemen, qui avait aussi émis une offre sur le vol, fut l'heureux élu. En septembre, après son retour sur Terre, il souhaite faire des études de physique à Utrecht. 'Oliver représente une nouvelle génération de gens qui nous aident à tracer une route dans l'espace', fait-on savoir chez Blue Origin.

Lorsque la fusée quittera l'atmosphère terrestre, Daemen sera à dix-huit ans le plus jeune astronaute de l'histoire. Le record appartient toujours au Russe German Titov, qui avait 25 ans, lorsqu'il voyagea dans l'espace en 1961. Daemen sera aussi le quatrième Néerlandais à ce faire après Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels et André Kuipers. Van den Berg le fit cependant, alors qu'il avait été naturalisé américain.Le lancement est prévu mardi, et la fusée devrait atteindre une altitude de quelque cent kilomètres. Les passagers pourront alors admirer les étoiles, l'extrémité de la couche atmosphérique et la courbure de la Terre. Au bout de quelques minutes en apesanteur, ils reviendront sur la surface terrestre. Ils n'iront pas assez haut et pas assez vite que pour être mis en orbite autour de la Terre. Ultérieurement, Blue Origin entend commercialiser ce genre de voyage touristique dans l'espace.La fusée s'appelle New Shepard en l'honneur d'Alan Shepard, le premier Américain à avoir été dans l'espace. Elle peut accueillir quatre personnes. L'une d'elles sera Jeff Bezos en personne, qui sera accompagné de son frère Mark. La troisième passagère s'appelle Wally Funk (82 ans). Elle sera la personne la plus âgée ayant voyagé dans l'espace. Dans les années soixante, Funk fit partie de la première génération de femmes astronautes aux Etats-Unis, mais aucune d'elles ne fut envoyée dans l'espace.La quatrième place fut mise aux enchères au profit d'oeuvres charitables. Une personne inconnue proposa quelque 28 millions de dollars (plus de 23 millions d'euros) pour ce ticket, mais il s'avéra finalement qu'elle ne pourrait pas partir et qu'elle accompagnerait un autre vol spatial. La place à bord était par conséquent libre. Daemen, qui avait aussi émis une offre sur le vol, fut l'heureux élu. En septembre, après son retour sur Terre, il souhaite faire des études de physique à Utrecht. 'Oliver représente une nouvelle génération de gens qui nous aident à tracer une route dans l'espace', fait-on savoir chez Blue Origin.