Le ministère public néerlandais a mis en examen un homme de 25 ans, parce qu'il aurait négocié les données de dizaines de millions de personnes.

L'homme, qui habite dans la ville néerlandaise d'Almere, avait été arrêté en novembre dernier déjà, mais cette information vient seulement d'être rendue publique. Le suspect aurait volé les données de dizaines de millions de personnes dans divers pays au monde, avant de les vendre sur des forums de cybercriminalité.

En réalité, il est soupçonné de blanchiment et d'infraction à différentes lois en matière de confidentialité des données et d'intrusion informatique. Il disposerait entre autres de logiciels d'hameçonnage (phishing) et de plusieurs outils de piratage. Il aurait en outre effectué des crypto-paiements d'une valeur de 450.000 euros, correspondant probablement aux montants provenant de la vente des données volées. L'enquête effectuée par la police d'Amsterdam est encore en cours.

Les données négociées ne semblent pas directement de nature financière, mais seraient notamment des informations tirées de dossiers médicaux de citoyens de différents pays, dont l'Autriche, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Thaïlande, la Colombie et la Chine. C'est la police fédérale autrichienne qui fut la première à dépister l'homme.

L'homme, qui habite dans la ville néerlandaise d'Almere, avait été arrêté en novembre dernier déjà, mais cette information vient seulement d'être rendue publique. Le suspect aurait volé les données de dizaines de millions de personnes dans divers pays au monde, avant de les vendre sur des forums de cybercriminalité.En réalité, il est soupçonné de blanchiment et d'infraction à différentes lois en matière de confidentialité des données et d'intrusion informatique. Il disposerait entre autres de logiciels d'hameçonnage (phishing) et de plusieurs outils de piratage. Il aurait en outre effectué des crypto-paiements d'une valeur de 450.000 euros, correspondant probablement aux montants provenant de la vente des données volées. L'enquête effectuée par la police d'Amsterdam est encore en cours. Les données négociées ne semblent pas directement de nature financière, mais seraient notamment des informations tirées de dossiers médicaux de citoyens de différents pays, dont l'Autriche, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Thaïlande, la Colombie et la Chine. C'est la police fédérale autrichienne qui fut la première à dépister l'homme.