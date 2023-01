Un chiffre d'affaires nettement inférieur chez Intel à cause d'une demande moindre

Le fondeur de puces américain Intel a enregistré une forte chute de son chiffre d'affaires au cours du quatrième trimestre de l'année dernière. Intel, l'une des plus importantes firmes de puces au monde, est aux prises avec une demande plus faible de semi-conducteurs pour ordinateurs et centres de données et ce, des suites du recul de l'économie mondiale.