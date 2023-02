Twitter a effectué une nouvelle phase de licenciements. Trois mois après que son patron Elon Musk ait pourtant annoncé que c'en était terminé de mettre des gens à la rue, voici qu'un autre dixième du personnel perd son emploi.

Cette fois, il s'agit principalement de collaborateurs des équipes techniques, comme l'annonce The New York Times. Le journal révèle aussi qu'il est question de deux cents personnes, dont Esther Crawford, directrice de l'équipe de production qui avait la charge d'adapter la 'coche bleue' des comptes vérifiés. Ces derniers temps, elle fut aussi à la tête de l'équipe qui devait préparer activement Twitter Payments, le service de paiement de la plate-forme. L'équipe est passée de trente à huit collaborateurs seulement, ce qui fait surgir la question de savoir si le service sortira vraiment.

Depuis qu'il a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars l'année dernière, Elon Musk a déjà organisé plusieurs phases de licenciements. La plus importante date de novembre dernier, lorsqu'il se débarrassa de 3.700 collaborateurs à des fins d'économies. Après la dernière phase, Twitter occupera moins de deux mille personnes.

