A partir de la semaine prochaine, Twitter rendra l'utilisation de son API payante. Celle-ci est le point de connexion de nombreux bots, ce qui signifie donc que certains comptes automatisés seront fermés.

API est l'acronyme d'Application Programming Interface et l'accès logiciel à Twitter. Cela signifie qu'en tant que développeur, vous pouvez associer votre outil à Twitter. Pensez ici à des comptes tels @quokkaeveryhour, lequel tweete la photo d'un quokka (petit kangourou) toutes les heures, sans que vous deviez vous-même le faire manuellement.

C'en est à présent fini de l'accès gratuit à cette API. Selon le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, cette suppression a pour but d'éviter les abus. Plusieurs bots sur Twitter sont, selon lui, à la base de manipulations sur la plate-forme. Mais cela affectera du coup aussi les petits bots non-commerciaux qui font des choses amusantes. De même, les chercheurs ou les comptes qui tweetent en direct les informations provenant de capteurs, ne paieront probablement pas pour cet accès. Musk a fait comprendre qu'il facturerait cent dollars par mois pour accéder à l'API avec, à la clé, une vérification de l'identité de la personne à l'initiative du bot.

Ce projet pourrait s'inscrire dans l'ambition de Musk de rendre Twitter plus rentable, comme il a déjà tenté de le faire en licenciant plus de la moitié des collaborateurs et en introduisant le Twitter Blue payant. Mais le comportement même de Musk et la réouverture de comptes précédemment bannis ont fait qu'entre-temps, de nombreux annonceurs s'en sont allés et rapportent donc moins d'argent.

