Twitter respectera les sanctions prises par l'Union européenne à l'égard des médias d'Etat russes RT et Sputnik, dès qu'elles seront en vigueur. Voilà ce qu'a déclaré le réseau social ce mercredi.

'Les sanctions nous obligeront probablement à délaisser du contenu dans les pays membres de l'UE', a affirmé un porte-parole de Twitter à l'agence de presse Reuters. 'Nous envisageons de nous en tenir aux sanctions dès qu'elles seront appliquées.'

En dehors de l'UE, Twitter a expliqué qu'elle continuerait de se concentrer sur la 'réduction de la visibilité de l'information de ces médias d'Etat russes'.

Algorithmes adaptés

La propriétaire de Facebook, Meta, ainsi que Google/YouTube et TikTok ont indiqué qu'elles bloqueraient aussi l'accès à RT et à Sputnik dans l'UE. Meta a ajouté qu'elle classerait différemment les messages des médias d'Etat russes au niveau mondial et paramétrerait donc ses algorithmes pour que ces médias apparaissent le moins possible.

