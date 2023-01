Le service de messagerie Twitter a reconnu que la fermeture d'applis externes était délibérée. Dans un tweet du compte avec lequel Twitter tient les développeurs informés, l'entreprise signale que 'les règles de longue date' concernant l'accès aux applis externes seront maintenues. On ne sait cependant pas clairement ce que sont ces règles.

Nombre d'applis externes permettant d'utiliser Twitter, dont certaines existent parfois depuis plus de dix ans, ont été subitement fermées jeudi passé. Le site américain The Information avait eu accès à une communication interne de Twitter et avait indiqué ce week-end déjà que l'entreprise du milliardaire Elon Musk avait agi délibérément. Cela serait dû au fait que Twitter ne peut pas présenter de publicités aux utilisateurs d'applis externes. Mais Twitter n'a fait aucun commentaire.

L'éditeur de logiciels Tapbots a entre-temps réagi au tweet de Twitter. Cette appli a vu son appli Tweetbot être fermée. 'Tweetbot existe depuis dix ans déjà, et nous nous sommes toujours conformés aux règles de Twitter. S'il y a une règle que nous n'avons pas respectée, nous sommes prêts à le faire, si c'est possible tout au moins', affirme l'entreprise dans un tweet. 'Mais nous devons dans ce cas savoir de quelle règle il s'agit.'

