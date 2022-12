Twitter met en place un nouveau système permettant aux entreprises d'exercer plus de contrôle sur les annonces qu'elles diffusent. Telle est l'annonce faite par le site de réseau social dans un courriel aux annonceurs, indique l'agence de presse Reuters.

Prochainement, les annonceurs pourront par exemple choisir de ne pas publier leurs messages publicitaires à proximité de tweets contenant certains mots-clés. Par ailleurs, Twitter envisage, toujours selon le courriel en question, de rapatrier dans ses bureaux ses modérateurs - ceux-ci travaillant aujourd'hui souvent pour des entreprises externes -, tout en se concentrant davantage sur le contrôle de contenu non-anglophone.

Opération séduction

Par ces mesures, Twitter entend séduire à nouveau les annonceurs. Après la reprise du site de microblogging par Elon Musk, plusieurs entreprises avaient décidé de ne plus diffuser de la publicité sur cette plateforme. Or près de nonante pour cent des revenus de Twitter proviennent précisément de la publicité et Musk avait fait état d'un "baisse substantielle" de recettes.

Dans le cadre du rachat, Musk avait annoncé son intention de renoncer au principe de bannissement à vie de certaines personnes sur Twitter et de faire du média social un "bastion de la liberté d'expression." Entre-temps, Twitter a entamé un processus d''amnistie générale' concernant une majorité d'utilisateurs suspendus. Précédemment déjà, Musk avait notamment annulé l'exclusion de l'ancien président américain Donald Trump.

