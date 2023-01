Twitter envisage de mettre aux enchères les noms d'utilisateur les plus recherchés

Twitter envisage de mettre aux enchères les noms d'utilisateur les plus recherchés pour gagner de l'argent. C'est ce qu'écrit mercredi le journal américain The New York Times sur base d'informations fournies par des sources proches du dossier. Le projet est évoqué depuis le mois dernier mais aucune décision n'a encore été prise quant à sa réalisation.