Twitter ne va en fin de compte pas supprimer totalement l'accès gratuit à son API. Il en subsistera une version gratuite pour quiconque souhaite envoyer un nombre limité de tweets.

La semaine dernière, Twitter avait annoncé vouloir supprimer l'API gratuite à partir du 9 février. Cela signifie que de nombreux comptes automatisés (bots) devraient payer. Twitter entend ainsi réduire le spam et améliorer la qualité de son écosystème.

1.500 tweets par mois

L'entreprise émet à présent un message plus nuancé. Avant tout, la version gratuite actuelle de l'API sera prolongée jusqu'au 14 février. Il y aura ensuite une nouvelle version gratuite autorisant jusqu'à 1.500 tweets par mois et par 'single authenticated user token' (jeton utilisateur authentifié unique), ce qui signifie par bot ou par compte Twitter et donc pas par développeur.

De plus, l'entreprise prévoit un accès de base payant à l'API, incluant l'accès aux publicités, pour cent dollars par mois. Il ne circule pas encore beaucoup de détails sur cette version, mais il est probable qu'il s'agisse d'une version vous permettant aussi de récupérer des données plutôt que de simplement tweeter vous-même.

En outre, le compte développeur de Twitter annonce que l'API Premium sera progressivement supprimée, ce qui fait que l'entreprise recommande d'utiliser la version Enterprise.

Par souci de clarté, les nouveaux prix et formules sont distincts des comptes Twitter (humains) ordinaires. Les utilisateurs pourront encore et toujours tweeter gratuitement de manière illimitée et lire les tweets ou opter via Twitter Blue pour une version payante avec moins de publicités.

Le changement de stratégie à propos des API a préoccupé de nombreux développeurs la semaine dernière. Surtout ceux qui proposent un outil sympa sur Twitter non lié à un modèle de revenus, craignaient de devoir payer, ce qui fait que certains d'entre eux menaçaient que si c'était le cas, ils s'en iraient. Lorsque des utilisateurs s'en sont plaints auprès du propriétaire de Twitter, Elon Musk, ce dernier déclara en tenir compte en proposant une version gratuite limitée qui sort à présent.

