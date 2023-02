Le géant de la communication dans le nuage Twilio annonce une phase de licenciements pour la deuxième fois en l'espace d'un an. Cette fois, ce sont quelque 1.500 personnes qui se retrouveront à la rue.

Twilio déclare vouloir licencier 17 pour cent de son personnel et fermer plusieurs filiales. L'entreprise de communication occupe quelque 9.000 personnes après une précédente phase de licenciements en septembre 2022. Cela voudrait dire que cette fois, 1.500 collaborateurs environ perdront leur emploi. En plus des licenciements, il serait aussi question d'économies à réaliser sur les avantages des employés toujours en place, tels les jours de congé.

Selon le CEO Jeff Lawson, l'entreprise occupe actuellement une solide position sur le marché, mais elle pourrait mieux faire encore. Twilio sera par conséquent séparée en deux branches: Twilio Data & Applications et Twilio Communications. C'est surtout ce dernier département qui serait touché par de nombreuses pertes d'emploi. Cette réorganisation place l'entreprise sur une liste toujours plus longue de firmes IT caractérisées ces derniers temps par des phases de licenciements.

