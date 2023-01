Le fournisseur de produits de sécurité Trend Micro lance une nouvelle filiale, CTOne, qui se focalisera sur la protection des réseaux 5G.

La 5G permettra aux entreprises de faire tourner leur propre réseau privé, lequel devra être sécurisé, estime Trend Micro. 'La technologie de réseau 5G a ouvert de nouvelles possibilités et applications qui exigent à leur tour une nouvelle infrastructure de cybersécurité', déclare Eva Chen, CEO de Trend Micro, par la voie d'un communiqué de presse.

CTOne est un projet d'incubation qui est lancé sur le marché sous la forme d'une entreprise indépendante. Son objectif est de protéger les applications dans les environnements de réseau 5G privés, ainsi que d'étendre la sécurité du réseau jusqu'au terminal. De plus, l'entreprise devrait aussi proposer une protection pour ORAN et l'informatique de périphérie ('edge computing'). 'CTOne permettra aux entreprises de sécuriser les réseaux 5G privés contre les éventuelles cyber-attaques et de développer un écosystème d'applications industrielles à haute valeur. A l'avenir, nous collaborerons avec des partenaires, afin de maximaliser les avantages de la 5G privée au moyen de solutions de sécurité étoffées', ajoute à son tour Jason Huang, CEO de CTOne.

