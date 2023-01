L'appli de rencontres Tinder va avertir les utilisateurs contre la présence d'escrocs actifs sur la plate-forme. Dans d'autres applis de la société-mère Match Group apparaîtront aussi des messages signalant aux utilisateurs des formes d'escroquerie courantes.

Des applis telles Tinder, permettant de sélectionner d'éventuels rendez-vous par balayage, ont connu une croissance très rapide. Il en résulte qu'elle sont aussi devenues un terrain privilégié pour les criminels qui tentent de soutirer de l'argent à leur 'match'. Rien qu'aux Etats-Unis, les dommages dus à ce type de fraude s'élèvent déjà en moyenne à 300 millions de dollars par an, comme l'a déterminé le régulateur américain, la Federal Trade Commission, sur base des données depuis 2020.

Méfiance renforcée

Match Group recommande aux personnes qui recherchent des rendez-vous via Tinder ou d'autres applis du genre de ne jamais envoyer d'argent à des gens qu'elles n'ont jamais rencontrés. Il convient aussi de faire preuve d'une méfiance renforcée vis-à-vis de quelqu'un qui se dit riche ou prospère, prodiguant des conseils d'investissement. 'Si une nouvelle relation potentielle vous donne immédiatement des conseils en matière de crypto ou d'investissement, il y a alors un gros risque que ce soit une arnaque. Signalez toujours directement ce genre de chose sur la plate-forme où vous vous êtes rencontrés.'

La fraude et l'escroquerie par le biais d'applis de rencontres ont fait l'objet d'une grande attention l'année dernière de la part du documentaire Netflix The Tinder Swindler. Ce dernier expliquait l'histoire de femmes escroquées par un homme qui se faisait passer pour un riche diamantaire et qui avait réussi à les persuader de lui prêter des dizaines de milliers d'euros.

Tout comme le fraudeur en question, les escrocs actifs dans les applis de rencontres se présentent assez souvent comme désespérés. Ils affirment alors par exemple avoir besoin d'argent pour un visa ou une opération importante. Match Group recommande également les fonctions développées en vue de contrer la fraude via les applis de rencontres, comme celle permettant de vérifier les selfies ou le clavardage (chat) vidéo.

Des applis telles Tinder, permettant de sélectionner d'éventuels rendez-vous par balayage, ont connu une croissance très rapide. Il en résulte qu'elle sont aussi devenues un terrain privilégié pour les criminels qui tentent de soutirer de l'argent à leur 'match'. Rien qu'aux Etats-Unis, les dommages dus à ce type de fraude s'élèvent déjà en moyenne à 300 millions de dollars par an, comme l'a déterminé le régulateur américain, la Federal Trade Commission, sur base des données depuis 2020.Match Group recommande aux personnes qui recherchent des rendez-vous via Tinder ou d'autres applis du genre de ne jamais envoyer d'argent à des gens qu'elles n'ont jamais rencontrés. Il convient aussi de faire preuve d'une méfiance renforcée vis-à-vis de quelqu'un qui se dit riche ou prospère, prodiguant des conseils d'investissement. 'Si une nouvelle relation potentielle vous donne immédiatement des conseils en matière de crypto ou d'investissement, il y a alors un gros risque que ce soit une arnaque. Signalez toujours directement ce genre de chose sur la plate-forme où vous vous êtes rencontrés.'La fraude et l'escroquerie par le biais d'applis de rencontres ont fait l'objet d'une grande attention l'année dernière de la part du documentaire Netflix The Tinder Swindler. Ce dernier expliquait l'histoire de femmes escroquées par un homme qui se faisait passer pour un riche diamantaire et qui avait réussi à les persuader de lui prêter des dizaines de milliers d'euros.Tout comme le fraudeur en question, les escrocs actifs dans les applis de rencontres se présentent assez souvent comme désespérés. Ils affirment alors par exemple avoir besoin d'argent pour un visa ou une opération importante. Match Group recommande également les fonctions développées en vue de contrer la fraude via les applis de rencontres, comme celle permettant de vérifier les selfies ou le clavardage (chat) vidéo.