Après un premier centre de données européen, TikTok va encore en utiliser deux autres sur le sol européen dans une tentative de répondre aux préoccupations de l'UE en matière de données.

La firme chinoise TikTok est extrêmement populaire en Europe avec plus de 150 millions d'utilisateurs mensuels. Mais le fait qu'elle soit une entreprise chinoise, pour qui il n'est pas toujours clair où sont stockées vos données en dehors de l'UE et dont on ignore par qui elles sont visionnées, est un sujet très sensible. C'est en partie pour cette raison que TikTok a aux Etats-Unis déjà conclu une collaboration avec Oracle en vue de contrôler localement les données et l'algorithme.

Pour l'Europe, TikTok évoque à présent deux centres de données. Précédemment, elle avait déjà annoncé un premier centre en Irlande, qui se trouve actuellement dans un 'stade très avancé'. Il y en aura désormais un deuxième en Irlande également, érigé par un fournisseur de services externe, ainsi qu'un troisième ailleurs 'en Europe'.

TikTok déclare que les données des utilisateurs européens seront transférées vers les centres de données locaux dans les mois à venir et ce, jusqu'en 2024.

Ces mesures prises par TikTok devraient valoir à l'entreprise davantage de confiance de la part de l'Europe. Cette dernière impose de toute façon déjà des règles assez strictes en matière de modération du contenu par le biais du Digital Services Act (DSA). Mais il subsiste des questions à propos de qui peut visionner ces données. Fin de l'année dernière, le propriétaire de TikTok, ByteDance, avait encore admis que des collaborateurs avaient utilisé des données de TikTok pour retrouver des journalistes.

