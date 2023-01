TVH veut accélérer encore sa transformation numérique et ses processus existants. Elle s'associe dans ce but avec Thierry Driesens qui quitte DHL.

Ces dix-huit dernières années, Driesens a été actif chez DHL, dont les 4,5 dernières en qualité de digital transformation officer. Avant cela, il a travaillé entre autres chez TXT e-Solutions et à la VUB.

A présent, il troque le géant logistique contre un acteur majeur dans le secteur de niche des pièces détachées. TVH fournit en effet plus de 46 millions de composants à destination des véhicules dans l'industrie, l'agriculture, la construction et d'autres secteurs encore. L'entreprise possède aujourd'hui 81 filiales dans le monde, où elle occupe en tout plus de cinq milles personnes. Elle est dirigée par le CEO Dominiek Valcke.

'TVH est une firme en croissance sur un marché de niche', déclare Driesens. 'La priorité pour une entreprise aussi internationale est sans aucun doute la poursuite de la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement. Il ne faut pas y sous-estimer le rôle de l'IT. Il y a une interaction toujours plus grande entre le client et le collaborateur ou entre les employés et ce, sur base de solutions IT. C'est à partir de là que nous devons aider l'entreprise à croître dans ce monde en rapide évolution.'

