La toute dernière montre de Polar ambitionne de séduire non seulement les fanas de fitness, mais aussi un groupe cible plus vaste grâce à un algorithme destiné à traquer votre rythme quotidien. Nous avons testé cette montre intelligente durant quelques semaines.

Vous connaissez sans doute déjà Polar, la marque finlandaise de vêtements de sport intelligents, pour ses montres et capteurs relativement cool. L'entreprise a réussi à conquérir les fanas de sport, mais entend désormais s'attaquer clairement à un public plus large avec sa toute nouvelle Ignite 3. "Chaque corps est différent et il n'est donc pas possible de considérer le fitness comme un 'one size fits all'", estimait l'entreprise lors de la présentation de son dernier-né. Outre tous les gadgets possibles et imaginables en matière de profil de fitness, la montre intelligente s'intéresse notamment à votre rythme quotidien. Cette fonction devrait permettre d'aider non seulement les athlètes confirmés à planifier leurs activités, mais aussi les profanes, comme votre serviteur.

Le look

Le fait que l'Ignite 3 cible un plus large public se remarque d'emblée dans le design. L'écran de forme ronde et le boîtier étroit sont un signe d'élégance, surtout lorsqu'on la compare aux montres de sport plus rustiques que l'on associe généralement à Polar. Nous avons couru durant plusieurs semaines avec la version dotée d'un bracelet de couleur vieux rose, mais les personnes qui seraient dérangées par ce type d'esthétique peuvent se tourner vers une version noire, gris clair ou brune.

© Polar

De plus, l'aspect extérieur de la montre peut être quelque peu adapté grâce au cadran numérique. L'Ignite 3 est proposé en quatre concepts numériques qui permettent d'adapter soi-même en partie les couleurs et les informations. Cela étant dit, il ne s'agit nullement d'une montre intelligente traditionnelle en ce sens qu'elle n'autorise pas les paiements sans fil ou les fonctions SMS. En revanche, il est possible d'accéder à la météo et de commander son appli de musique sur son smartphone (comme Spotify), ainsi qu'aux exercices de respiration classiques, timers et tests, outre la possibilité de définir des notifications, par exemple pour casser la croûte ou faire de l'exercice.

Les specs

L'Ignite 3 est dotée d'un écran OLED de 1,3 pouce lumineux de 416 x 416 points avec verre Gorilla. L'écran a montré, au cours du test d'un mois, sa capacité à résister aux rayures. Derrière ce mini-écran se cache une puce qui, selon Polar, serait deux fois plus puissante que celle de l'Ignite 2 ainsi qu'une batterie de 215 mAh. Lors de notre test, la montre a fonctionné durant quelque cinq jours avant de devoir être rechargée. Lors d'entraînements, l'horloge consomme certes davantage qu'en condition de fonctionnement 'normal'. L'Ignite 3 intègre par ailleurs les capteurs classiques tels que le rythme cardiaque et l'accéléromètre, de même qu'un GPS. Ajoutons que la montre est étanche, ce qui intéressera les nageurs (mais pas les plongeurs).

Par ailleurs, l'Ignite 3 pèse quelque 35 g et se révèle relativement confortable à porter. Le bracelet plastique est suffisamment flexible, mais peut être facilement remplacé si vous ne le trouvez pas (assez) confortable. Le mécanisme utilise le même standard que celui de nombreuses autres marques de montres. Dès lors, l'utilisateur y trouvera largement son compte. Il est également possible de connecter la montre via Bluetooth à son smartphone, ce qui permettra de diffuser de la musique ou de la synchroniser avec l'appli Polar Flow associée pour obtenir un affichage un peu plus synoptique des multiples fonctions et rapports.

IU

Nous avons trouvé la manipulation de l'Ignite 3 relativement aisée. En faisant pivoter la montre vers la gauche et vers la droite, il est possible de naviguer entre les différentes fenêtres, dont une pour la musique, la météo, une proposition de fitness, etc. Il est possible de désactiver les fenêtres que vous n'utilisez pas au départ des réglages, ce qui facilite l'utilisation de la montre.

Ces réglages sont accessibles au départ d'un bouton sur le côté. Ce bouton active également un entraînement tout en faisant office de bouton de retour en arrière pour en revenir à l'écran standard. Il s'agit donc là d'une interface largement intuitive, la seule remarque à formuler étant que l'écran réagit parfois de manière assez surprenante.

La navigation entre les menus se révèle parfois un peu lente, alors que nous avons été davantage irrités par le capteur destiné à éclairer l'écran. Celui-ci semble réglé pour activer l'écran lorsque votre pouls s'accélère alors que, dans notre cas, il n'a pas fonctionné la moitié du temps. Ce n'est certes pas grave puisqu'il est également possible d'activer l'écran à l'aide du bouton. Mais ce qui est bien plus gênant, c'est que l'écran s'allume parfois à des moments bizarres, par exemple à 3 heures du matin, ce qui surprend dans une pièce plongée dans le noir. Une sorte de mode de nuit facile à retrouver aurait sans doute été une meilleure solution, d'autant que l'utilisateur est supposé garder sa montre au poignet durant la nuit.

Rythme circadien

S'il est un domaine où l'Ignite 3 entend se différencier, c'est bien celui du traquage de votre 'rythme' au sens large du terme. La montre doit au préalable apprendre ce rythme pour pouvoir ensuite conseiller l'utilisateur sur le moment et le type d'entraînement qui lui convient le mieux (ou la présentation qu'il faut finaliser). Cela implique d'ailleurs aussi que votre montre vous recommandera de temps à autre que le moment est venu de vous allonger dans votre fauteuil pour la journée.

La montre calcule cette recommandation sur la base d'une série de fonctions, et notamment de la 'nightly recharge' qui existait déjà dans des versions antérieures. Il s'agit d'un traqueur de sommeil qui vous indiquera le matin dans un rapport quelle a été la qualité de votre nuit, tout en vous proposant des statistiques détaillées sur les phases de sommeil, le rythme cardiaque et la respiration. Car soyons clairs : l'Ignite 3 et surtout l'appli Polar Flow sont un rêve pour les amateurs de rapports et de statistiques.

Telle est d'ailleurs aussi l'optique prise par la toute nouvelle fonction 'boost from sleep'. Celle-ci s'efforce de prévoir à quels moments de la journée vous serez le plus en forme. L'idée est de pouvoir planifier durant certains périodes de la journée les phases d'entraînement et autres tâches lourdes. Le rapport suggère également le meilleur moment pour rejoindre son lit afin d'avoir un sommeil réparateur.

© Polar

Nous avons apprécié de tels rapports qui seront appréciés comme une prise de conscience, mais le travail de bureau n'est pas d'une nature telle qu'il est possible de planifier l'écriture d'articles spécifiques 'entre 14 et 16 h' parce que votre serviteur serait plus alerte. Il n'empêche que l'Ignite 3 peut mettre en lumière divers éléments que vous supposiez sans doute déjà ; ainsi, une soirée qui se prolonge lors d'un événement ou un verre de vin avant de se mettre au lit peuvent par exemple se traduire par un score de sommeil décevant, alors que se coucher au bon moment peut vous permettre de commencer la journée en pleine forme. Même s'il ne s'agit là que de conseils.

Faire du sport

Mais qu'en est-il du sport ? L'Ignite 3 reste à la base une montre de sport, comme le prouvent les quelque cinq cents profils de sport intégrés. Parmi ceux-ci, l'utilisateur en choisira une vingtaine dans l'appli pour les stocker dans sa montre. Démarrer un entraînement se limitera dès lors à enfoncer un bouton, choisir par exemple 'Cyclisme' et activer l'écran concerné pour se lancer. Et à la fin de l'entraînement, il suffira d'enfoncer à nouveau le bouton pour voir s'afficher un rapport complet sur la vitesse, la distance, etc. Pour un entraînement de natation, la montre vous montrera environ le nombre de longueurs effectuées en brasse ou en crawl. Nous disons bien 'environ' puisque la montre intègre un GPS qui se révèle relativement précis, sans pour autant être parfait. C'est ainsi qu'au cours de plusieurs entraînements de natation, la montre a affiché lors du calcul des longueurs une erreur de 25 m, soit une longueur.

Une autre fonction que nous avons considérée comme intéressante en tant qu'employé/e de bureau qui aimerait améliorer sa forme, est les suggestions de sport. FitSpark affiche, comme son nom l'indique, différentes suggestions d'entraînements, avec le type d'entraînement et sa durée. Il en existe de trois types : cardio, puissance et support. Ce dernier type comprend surtout du stretching et des exercices de maintien en forme. Si vous optez par exemple pour une phase d'un quart d'heure de 'core training', la montre vous guide dans les différents exercices : une minute d'échauffement, une minute de torsion du tronc, etc. avec chaque fois une explication et une vidéo (sommaire) pour vous expliquer comment vous y prendre. La montre calcule également pour vous la durée nécessaire pour chaque pose/exercice. Ceci se fait au moyen de vibrations ou par guidage vocal, en combinaison alors avec l'appli Flow.

L'aspect le plus pratique de cette fonction est, à nos yeux, son accessibilité. C'est ainsi que vous n'aurez plus besoin de chercher quels exercices vous devrez faire, de devoir les visionner sur YouTube, etc. Un athlète confirmé aura certes déjà défini avec précision son programme sportif, mais pour la personne qui voudrait 'faire un peu de sport' le soir sans trop se prendre la tête, la montre apportera une partie de la réponse sans devoir réfléchir, ce qui est d'autant plus motivant. C'est ainsi que durant la période de test, nous nous sommes surpris à tenter sur le tapis de yoga des exercices de 'push-up' que nous n'aurions jamais osés, ce qui est en soi un point positif.

Conclusion

La montre est commercialisée au prix conseillé de 329,90 euros, ce qui n'est certes pas vraiment donné. A ce prix, vous aurez plusieurs, mais pas toutes, les fonctions de base d'une montre intelligente traditionnelle, avec une esthétique qui en ravira plus d'un. L'Ignite 3 propose la plupart des fonctions de sport classiques d'une montre de fitness, même si le GPS se révèle un peu moins précis que ce que d'aucuns espéraient. Pour une personne qui voudrait améliorer son état de forme, cette montre intelligente peut se révéler motivante grâce à ses fonctions de rythme et ses suggestions.

