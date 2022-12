4 star star star star star

Toute entreprise technologique se doit de se distinguer des autres. Les écouteurs Bluetooth sont aujourd'hui pourtant proposés sur un plateau par chaque marque bien connue, mais voici que le relativement nouveau venu Nothing tente de faire mieux avec un look à nul autre pareil.

Nothing est une jeune marque, et les écouteurs abordés ici ne sont encore que le troisième produit lancé par l'entreprise. Vous connaissez peut-être déjà Nothing surtout pour son smartphone étonnamment transparent qui a vu le jour sous l'appellation 'Phone (1)' au milieu de cette année. L'appareil sortait de l'ordinaire par son design anticonformiste. Sachez qu'il n'en va pas autrement avec ces écouteurs.

Nothing Ear (stick), c'est donc un jeu d'oreillettes sans fil transparentes. Contrairement à celles qui les ont précédées, Nothing Ear (1), il est question cette fois d'un design semi-ouvert. Il ne faut donc pas introduire les extrémités en forme de haricot via des embouts au silicone dans votre conduit auditif, car elles reposent dans l'écouteur même, comme c'est le cas chez les Apple Airpods originaux.

Les oreillettes ont une forme inédite, mais qui s'avère pratique du moins pour notre oreille. Elles sont particulièrement légères (4,4 g chacune) et donnent une sensation de confort. Au cours des trois semaines que dura notre test, elles ne sont en tout cas jamais tombées de notre pavillon auriculaire, même pas lors de nos courses effrénées pour ne pas... louper le train, mais cela dépendra évidemment en grande partie de votre pavillon auriculaire. Selon Nothing, la forme et la position des haut-parleurs, testés sur une centaine d'oreilles différentes, devraient donc s'avérer assez largement utilisables. Si vous ne faites cependant pas partie de ce groupe, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, étant donné que c'est une formule à prendre ou à laisser.

Design

Les Nothing Ear Sticks ont un look cool qui ne passe pas inaperçu. La combinaison d'un plastique transparent avec des composantes rouges, noires et blanches est entre-temps en train de devenir la marque de fabrique de Nothing, qui a accordé une attention toute particulière à la forme du produit. Les oreillettes dégagent un aspect futuriste, alors que le compartiment à batterie qui sert aussi de boîtier, est l'un des plus uniques qu'il nous ait été donné de voir. Nothing a puisé ici son inspiration des sticks de rouge à lèvres notamment, puisqu'il s'agit d'un long cylindre qu'il faut ouvrir pour y brancher les oreillettes.

© Nothing

Ce qui est intéressant ici aussi, c'est la grande attention accordée au côté tactile. Le boîtier ressemble quasiment à un jouet. Il s'ouvre et se ferme par glissement en émettant un agréable 'clic', et le plastique intérieur du cylindre s'avère nettement plus rugueux que la partie extérieure toute lisse. Cela offre une bonne sensation, tout en ayant l'inconvénient que cet élégant plastique blanc se salisse assez rapidement et s'avère plus difficile à nettoyer que le boîtier rigide lisse qui renferme le tout.

L'expérience tactile s'étend par ailleurs aussi aux oreillettes elles-mêmes. C'est ainsi que vous pourrez pincer les pattes des oreillettes pour marquer une pause (1 fois), sauter des chansons (2) et régler le volume. Vous percevrez dans ce cas à chaque fois un clic bien audible pour vous faire savoir ce que vous êtes en train de faire. Sur le plan de la convivialité, cela représente un gigantesque progrès par rapport aux balayages 'au petit bonheur la chance' qu'on observe chez beaucoup de concurrents, où vous en êtes réduit à espérer que votre 'tic' a été enregistré, ou bien que vous avez de nouveau sauté une plage au lieu d'activer l'antibruit.

Qualité sonore

Qu'en est-il à présent de la sonorité? Très bonne en fait. Chaque oreillette est équipée de 3 micros et de drivers dynamiques de 12,6 mm dotés de la Clear Voice Technology. Tout cela signifie que le bruit ambiant est filtré lors des appels, de sorte que la personne à l'autre bout de la ligne entende mieux votre voix. Grâce à l'appli Nothing X, vous pourrez continuer d'ajuster les réglages sonores à votre gré. Dans le cadre de notre test, nous avons apprécié en tout cas la netteté du son, même si les basses semblent parfois un peu ternes. Sur le plan sonore, le gadget se défend donc bien, sans en imposer lourdement.

© Nothing

Une remarque générale importante s'impose ici: ces oreillettes n'étouffent en fait pas le son ambiant. Selon Nothing, il s'agit d'un choix conscient, parce que certains utilisateurs n'apprécient pas la sensation de la 'bulle à savon'. L'Ear (1) disposait par exemple de l'Active Noise Cancelling (ANC). Mais pour quelqu'un qui est surtout habitué à utiliser ce type d'oreillettes dans des endroits bruyants et dans les transports en commun, il faudra sérieusement s'adapter. La forme semi-ouverte laisse en fait passer tout le bruit ambiant. Cela offre des avantages (plus réactif aux sons extérieurs) et des inconvénients (je n'entendais pas toujours mon podcast), mais c'est quelque chose dont il convient de tenir compte. Ces oreillettes ne plairont donc pas au pur amateur de musique qui veut entendre un son limpide, mais de par leur confort et leur design, elles semblent plutôt destinées à écouter plus longtemps de la musique dans la vie de tous les jours.

Sous le capot moteur

Les Ear Sticks sont des oreillettes Bluetooth qui se branchent au smartphone via AAC ou SBC. C'est plutôt standard et cela fonctionne bien. L'accu des oreillettes offre une autonomie de sept heures environ, que vous pourrez prolonger de 22 heures supplémentaires. Ici non plus, pas question de prouesse technique absolue, mais cela s'avère plus que suffisant pour un utilisateur moyen (même branché).

Conclusion

Avec ses nouvelles oreillettes, Nothing tente surtout de se distinguer des autres sur le plan du design, et cela marche. Elles s'avèrent cool et fonctionnent très correctement. Quelques petits fignolages au niveau de la commande et du boîtier en font en outre une véritable perle de convivialité. La qualité sonore est très correcte, même s'il faut tenir compte de l'absence d'ANC, ce qui fait que ces oreillettes conviennent donc moins pour les environnement bruyants. L'ensemble est vendu au prix conseillé de 119 euros.

