Le constructeur de voitures électriques Tesla aurait menti sur les performances de ses véhicules et enfreint ainsi une loi coréenne sur la publicité.

Le montant de l'amende infligée est de 2,8 millions de wons, soit quelque 2 millions d'euros après conversion. Selon un communiqué du régulateur du marché, Tesla a exagéré l'autonomie de ses voitures, ainsi que la vitesse à laquelle elles peuvent être rechargées. De plus, l'entreprise n'a pas non plus fait preuve d'honnêteté à propos des économies de carburant estimées et de leurs coûts au cas où les Coréens opteraient pour une voiture Tesla.

L'entreprise dirigée par Elon Musk avait déjà adapté la publicité en février de l'année dernière, lorsque le régulateur du marché avait annoncé son enquête. Selon le ministère sud-coréen des transports, Tesla avait fin septembre vendu quasiment 46.000 voitures électriques, depuis que l'entreprise a fait son apparition sur ce marché automobile en 2015. Depuis cette date, Tesla est devenue la troisième plus grande marque de voitures zéro émission.

