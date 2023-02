La firme chinoise Tencent Holdings ne veut plus produire son propre casque de réalité virtuelle. Le département en charge du métavers sera réduit, selon des sources qui se sont confiées à l'agence Reuters.

Trois sources différentes ont déclaré à Reuters que les projets de matériel VR sont supprimés chez Tencent. Les piètres conditions économiques font que l'entreprise souhaite voir diminuer le nombre de collaborateurs de son département métavers, alors que ce dernier occupait précédemment presque trois cents personnes.

Tencent préparait un casque à contrôleur annulaire, mais estime à présent que ce produit pourrait difficilement être rentable à brève échéance. Si on y ajoute les importants investissements nécessaires, il est clair que l'entreprise va se focaliser sur autre chose.

Tencent est à l'origine surtout une firme de logiciels/internet qui possède entre autres WeChat. Ces dix dernières années, elle a aussi fortement étoffé sa gamme de jeux, tout en entretenant des relations versatiles avec le gouvernement chinois, qui n'autorise que très lentement et de manière limitée les nouveaux jeux sur le marché local.

En plus du malaise économique, cette attitude du gouvernement chinois jouerait également un rôle. Tencent envisageait ainsi de racheter le producteur de gamingphones Black Shark, mais l'opération a échoué, notamment parce qu'elle aurait été de pair avec un long processus d'approbation.

Formellement, Tencent est elle-même moins explicite. Elle ne fait aucun commentaire à propos de Black Shark, mais reconnaît néanmoins qu'elle va effectuer des ajustements dans les équipes en charge du matériel VR, maintenant qu'elle change son fusil d'épaule. L'entreprise signale pourtant que l'activité XR (tout ce qui a trait à la réalité augmentée et virtuelle) continuera d'exister.

