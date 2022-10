Telenet a constaté, au troisième trimestre, que certains clients n'adhéraient plus à ses offres couplées et décidaient de se défaire de l'un ou l'autre service. L'entreprise télécom a cependant réussi à maintenir ses résultats financiers, grâce notamment à ses hausses tarifaires.

Le chiffre d'affaires au 3e trimestre était de 3,1% supérieur à celui de la même période l'an dernier, à 660,5 millions d'euros. L'ebitda - bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement - était lui supérieur de 2,6%, à 347,3 millions. Ce sont les hausses tarifaires qui ont principalement permis la croissance du chiffre d'affaires, Telenet ayant augmenté ses prix de 4,7% tant pour internet, que la télévision ou la téléphonie.

Telenet a perdu des clients au troisième trimestre, "dans un climat de concurrence accrue". L'entreprise a également remarqué une analyse plus critique de ses offres couplées, et la suspension de certains services par des clients. Telenet explique ces résiliations par le contexte macro-économique.

Le chiffre d'affaires au 3e trimestre était de 3,1% supérieur à celui de la même période l'an dernier, à 660,5 millions d'euros. L'ebitda - bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement - était lui supérieur de 2,6%, à 347,3 millions. Ce sont les hausses tarifaires qui ont principalement permis la croissance du chiffre d'affaires, Telenet ayant augmenté ses prix de 4,7% tant pour internet, que la télévision ou la téléphonie.Telenet a perdu des clients au troisième trimestre, "dans un climat de concurrence accrue". L'entreprise a également remarqué une analyse plus critique de ses offres couplées, et la suspension de certains services par des clients. Telenet explique ces résiliations par le contexte macro-économique.