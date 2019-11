The Park, l'exploitant de sites de jeu VR dans quatre villes flamandes, se prépare à une expansion dans d'autres pays européens et aux Etats-Unis. L'entreprise a recueilli dans ce but des fonds supplémentaires de la part de l'actionnaire Telenet, selon le journal De Tijd.

Les amateurs de réalité virtuelle (VR) à Gand, Anvers, Hasselt et, depuis ce mois-ci aussi, à Courtrai peuvent louer une zone de jeu chez The Park. Après avoir coiffé un casque VR et avoir installé un ordinateur dans un sac à dos, le joueur et ses équipiers affrontent des robots ou des zombies dans un environnement virtuel à 360 degrés.

A peine une année et demie après que Telenet a lancé le concept en Flandre, The Park entend à présent franchir les frontières. "The Park a recueilli en septembre et dans le plus grand secret 1,2 million d'euros auprès de ses actionnaires, à savoir l'opérateur télécom Telenet et le fonds de capital-risque 9.5 Magnitude Ventures. L'entreprise a également recruté deux responsables, qui préparent une expansion tant aux Etats-Unis que dans le reste de l'Europe", selon De Tijd. Pour l'extension américaine, The Park négocierait avec Liberty Global, le propriétaire de Telenet.

Philippe De Schutter, CEO de The Park, déclare au journal vouloir profiter "de l'incroyable engouement qui se manifeste sur le marché des aventures en réalité virtuelle'. Il ne révèle cependant pas où et quand les premiers parcs VR s'ouvriront à l'étranger.