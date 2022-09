Telenet, le propriétaire de Base, est le seul opérateur en vue à ne pas encore supporter la carte SIM virtuelle. Mais il confirme à Data News qu'il en a encore et toujours l'intention, même s'il l'a postposé de deux ans.

Dans notre pays, Orange et Proximus supportent l'eSIM depuis 2020 déjà. Début 2021, Telenet avait encore déclaré que c'était également à son planning cette même année, mais ce fut pas le cas. Après lui avoir posé la question, Telenet nous apprend à présent que le support est toujours bien prévu, mais qu'il faudra encore un peu patienter.

'Ces derniers mois, nous avons en coulisses surtout misé sur de vastes projets stratégiques, comme l'accord passé avec Fluvius. Le déploiement de l'eSIM est donc à coup sûr encore au planning, mais ce sera plutôt dans le courant de 2023', déclare-t-on à présent chez Telenet à Data News.

Telenet a cependant depuis 2020 'One Number', par lequel votre abonnement mobile peut aussi être étendu à votre montre intelligente. Selon Telenet, ce choix a été posé, parce qu'il s'agit d'un use case réellement nouveau. Mais il conviendra de patienter encore quelques mois, voire un peu plus d'un an l'arrivée de la carte SIM virtuelle pour votre téléphone.

iPhone 14

L'eSIM - ou plus précisément les normes pour l'eSIM - existe depuis 2016. Dans un premier temps, la technologie se manifesta surtout dans les montres intelligente, puis dans les smartphones. Même si cela reste encore plutôt une exception que la règle, surtout dans les segments inférieur et intermédiaire du marché. Aux Etats-Unis, Apple a avec l'iPhone 14 choisi de migrer entièrement vers l'eSIM. Quiconque achète donc un iPhone 14 dans ce pays, en reçoit un exemplaire sans connecteur pour carte SIM physique.

Le grand avantage pour les consommateurs, c'est qu'il ne faut plus se rendre dans un magasin ou ne plus attendre que votre nouvel opérateur vous envoie une carte SIM. Un numéro de téléphone peut être transféré en ligne vers un autre appareil. Cela permet aussi de souscrire temporairement et plus facilement par exemple un numéro et un abonnement auprès d'un opérateur local à l'étranger.

