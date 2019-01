Talentsoft récolte 50 millions de dollars dans le cadre d'une nouvelle phase de financement

Talentsoft produit des logiciels de gestion de talents et de capital humain basés sur le nuage et dispose notamment de bureaux à Waterloo. Les fonds recueillis seront utilisés pour accélérer la croissance internationale de l'entreprise, selon Jean-Stéphane Arcis, CEO de Talentsoft. De plus, Talentsoft investir aussi dans la gestion de données RH et dans des innovations dans le domaine du vécu des employés. L'entreprise souhaite aussi adapter son modèle commercial. Elle entend migrer d'un modèle SaaS vers un modèle ouvert d'intégration à des applications externes.

En 2018, la phase de financement totale de 50 millions de dollars faisait partie des dix plus importantes phases du genre en Europe pour le software professionnel. Le montant total que Talentsoft a à présent recueilli par le truchement de phases de capitalisation, s'élève à 90 millions d'euros.

