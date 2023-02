Le secteur des soins ambulatoires a ses propres problèmes de planning qui ne peuvent être résolus avec un système Track & Trace classique ou avec le GeoRoute de la poste. Compte tenu des paramètres spécifiques engendrés par les tâches à accomplir, la jeune pousse Punfyre de Flandre Occidentale entend offrir une solution sur mesure.

Le secteur des soins est sous pression. Il n'en va pas autrement au niveau du transport des patients, des aides à la famille ou des soins à domicile. Les infirmiers courent dans tous les sens durant la journée dans le but d'arriver à temps chez le prochain malade. Et c'est sans parler de la charge du planning que cela génère. Une histoire que connaît bien le CEO de Punfyre, Levi Van Zele.

'Souvent, on a recours à un stylo à bille et du papier, en y ajoutant un tableur Excel, pour indiquer qui nécessite quel type de soins, qui peut y répondre (un mini-bus équipé d'un élévateur pour chaise roulante par exemple), puis on regarde sur Google Maps quel est le meilleur itinéraire. Cela peut prendre beaucoup de temps. Et comme ce genre de planning s'effectue en général quelques semaines à l'avance, il peut y avoir des changements de dernière minute qui bouleversent tout. Pour simplifier les choses, nous avons développé un outil de régulation efficiente de ce planning en recourant à l'intelligence artificielle.'

Nettement plus de paramètres

A l'instar de Bpost qui planifie l'exécution de ses tâches avec GeoRoute et un logiciel Track & Trace donc? 'Quand même pas', répond le fondateur en souriant. 'Ce système ne fait en effet rien de plus que diriger le facteur le plus rapidement possible vers un certain nombre de points. Dans notre cas, on tient compte de nettement plus de paramètres. Pensez à une injection d'insuline: cela ne peut se faire à n'importe quel moment de la journée, mais de manière ponctuelle. Et un mini-bus sans élévateur pour chaise roulante ne peut prendre en charge un patient qui ne se déplace qu'ainsi. En outre, chaque prestataire de soins ne peut exécuter la même tâche. Il y a donc de nombreux éléments qui doivent être pris en considération.'

Van Zele et ses deux collaborateurs travaillent sans relâche au développement de Routeez, afin que quelques projets-pilotes puissent démarrer en mars. 'Nous commençons prudemment en formant l'algorithme auprès d'une organisation ne possédant que quelques mini-bus et collaborateurs', précise-t-il. 'Ce n'est que quand nous atteindrons un planning efficient que nous accomplirons un pas supplémentaire.'

Punfyre est entre-temps en contact avec une grande organisation de soins qui trépigne déjà d'impatience à l'idée de s'associer à la start-up, mais Van Zele et son équipe ne veulent pas brûler les étapes: 'Il faudra encore attendre deux années avant que Routeez puisse gérer une organisation aussi complexe, même si telle est évidemment notre ambition.'

Arbre décisionnel

Il est notoire qu'il est également difficile de bien faire se dérouler le routage, reconnaît encore Van Zele: 'Mais sans vouloir entrer dans les détails - car c'est là que se dissimule une partie de notre secret -, c'est précisément ainsi que nous voulons nous distinguer. Nous avons intégré dans notre outil de planification un arbre décisionnel unique qui parvient à trouver les trajets les plus efficients.'

Avec les rentrées des services déjà fournis par Punfyre, l'équipe à l'initiative de Routeez a pu commencer à mettre ses idées en pratique. Pour permettre la poursuite du développement, une campagne de crowdfunding WinWinner qui devrait rapporter quelque 150.000 euros, est encore en cours. 'Tout se passe bien, et nous nous en réjouissons, mais cela ne sera à coup sûr pas encore suffisant', prétend le CEO. 'Nous envisageons donc aussi d'autres sources de capital. Il peut s'agirt de prêts bancaires, mais pour du développement, ce n'est pas évident. Nous espérons par conséquent attirer plutôt un business angel, de préférence quelqu'un qui est aussi actif dans le secteur des soins et qui nous apportera sa connaissance. Et dès que nous aurons un peu plus de capital, nous voulons nous lancer dans un trajet de subsides.'

Punfyre Siège social: Wevelgem Nombre d'associés: 1 Finances: à la recherche d'un business angel possédant de l'argent intelligent. Site web: Punfyre.be

