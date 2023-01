En rendant des écrans de téléviseur interactifs, la jeune pousse de Flandre Occidentale Pixee entend agrémenter la vie dans les hôpitaux et les maisons de retraite. En même temps, le système permet aussi de procéder à de l'affichage dynamique sur d'autres écrans encore.

'La solitude est le principal problème dans les maisons de retraite et les hôpitaux', ont eux-mêmes constaté les propriétaires de Pixee, Steven Zwaenepoel et Bert Vanhoutte, durant la pandémie. 'Il arrivait que des personnes se réjouissent simplement du passage d'un de nos techniciens. Et donc, notre solution est plus que le bienvenue. Nous offrons ainsi aux gens davantage de possibilités de garder le contact avec leur famille.'

En quoi cette solution consiste-t-elle? Amener l'interactivité sur les écrans de TV au moyen d'un middleware baptisé Tellie. 'Sans matériel, simplement en y installant un logiciel', déclare Zwaenepoel. 'Vous pouvez ainsi par exemple enregistrer des émissions et les visionner par la suite. Vous commandez tout au moyen d'une télécommande unique et vous pouvez aussi, via une caméra séparée, appeler une appli sur le smartphone d'un membre de la famille.'

A la façon de PowerPoint

Zwaenepoel a en 2019 racheté Pixee à partir de son autre entreprise Connectify - un intégrateur ICT qui introduit la plate-forme chez le client - conjointement avec ses associés Stefan Danschotter et Jimmy Kluits. 'A l'époque, le produit était tout à fait différent, mais nous avons néanmoins conservé le point de départ original', explique-t-il. 'Nous avons ainsi développé Tellie. De plus, nous avons créé un outil intégré d'affichage numérique ('digital signage'), permettant de projeter de manière à la fois rapide et effective du contenu dynamique pour écrans publicitaires. C'est comparable au mode de conception avec PowerPoint, mais il est par exemple aussi possible d'intégrer des widgets Office365 et d'autres données.'

Pixee et Connectify ont rapidement suscité l'intérêt de Telenet qui, sur le plan de la connectivité, cherchait encore un partenaire pour la Flandre Occidentale et Orientale. Peu après, l'entreprise devint le principal business partner du moloch technologique flamand. Les ambitions des start-ups sont aussi à l'avenant.

'Récemment, nous avons obtenu un subside européen d'1,9 million d'euros pour un projet d'Assisted Ambient Living (AAL) pour lequel nous collaborons non seulement avec Telenet, mais aussi avec des groupes internationaux en matière de résidences-services et de maisons de retraite, tels Korian et le belge Helan. L'objectif est de se rendre compte si nous pouvons aussi amener Tellie en périphérie de leur offre. Car le but peut aussi être de laisser les seniors habiter le plus longtemps possible chez eux, où se pose le même problème de solitude que nous pouvons peut-être également aider à surmonter.'

Voler de leurs propres ailes

Après la prise de participation de Telenet et l'injection de capital allant de pair, l'objectif est à présent que les deux startups volent de leurs propres ailes. 'Nous avons dès à présent quelque 1.250 clients', affirme Vanhoutte. 'Dont d'importants exploitants de maisons de retraite comme Care-Ion, et différents hôpitaux. Mais nous sommes présents également sur d'autres marchés. C'est ainsi que Burger Brands, l'entreprise qui chapeaute Quick et Burger King, est cliente chez nous, et que nous avons aussi pris en charge l'affichage dans le pavillons belge à la récente exposition universelle de Dubaï.'

Et le lien avec Telenet offre d'autres avantages encore, selon Vanhoutte. 'En tant que startup, c'est tout un défi à relever que de mettre en oeuvre son propre réseau de support avec une équipe de 55 personnes seulement. En s'appuyant sur la grandeur d'échelle de Telenet, il nous est possible de franchir ce pas. Pour la maintenance de nos écrans, nous pouvons ainsi faire appel au réseau Telenet comptant 1.300 collaborateurs techniques, ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un de disponible à maximum seize minutes de chaque écran.'

Pixee Siège social: Beernem Nombre d'associés: 4 Finances: pas de projet Site web: Pixee.be

