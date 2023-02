Les données se déclinent sous différentes formes et différents types. Si vous souhaitez les visualiser, mieux vaut donc procéder par genre spécifique. La jeune pousse du Brabant Flamand Nazka s'est précisément spécialisée dans le rendu de gisements de données géographiques et a ainsi déniché une niche unique dans le secteur.

L'entreprise occupe une place à mi-chemin entre l'ingénierie et le développement web, et ses fondateurs se sont donc entourés d'une équipe en conséquence. Nazka entend en effet surtout se concentrer sur les questions sociales pertinentes sur le plan des données géographiques. 'Notre carte la plus intensivement visitée est notre Global Wind Atlas', explique le co-fondateur Ides Bauwens. 'Il vous donne une idée de l'intensité des vents partout dans le monde et s'avère donc très utile pour quiconque veut savoir par exemple où il est intéressant d'installer un parc éolien.'

Il parle ainsi un peu à contrecourant, car Bauwens ne souhaite pas que Nazka se concentre sur un seul canal d'utilisation: 'Tout ce qui tourne autour des données géographiques, peut être un use case possible. Il peut tout aussi bien s'agir de mobilité, de santé, etc. Nous pouvons intégrer toutes ces données dans notre application web, avant de les visualiser de manière pratique dans une carte interactive.'

Travail sur mesure

Et n'allez surtout pas comparer cela à un déploiement Google Maps, à en croire l'autre co-fondateur Han Tambuyzer: 'Chez nous, il est question de choses nettement plus complexes. Ce Wind Atlas repose par exemple sur vingt années de données, ce qui est énorme. Et les possibilités offertes par nos cartes sont aussi beaucoup plus vastes. Mais cela signifie que notre solution est du travail sur mesure, exécuté selon les desiderata du client. Nous avons développé une structure cartographique robuste qui nous permet d'agir très rapidement et efficacement.'

Une nouvelle étape dans le croissance de l'entreprise consiste à rendre cette structure cartographique intégrable ('embeddable'), ajoute Bauwens. 'Ce faisant, les clients peuvent générer des cartes sur leur site web et en afficher une autre version par page.' 'L'avantage', précise illico Tambuyzer. 'C'est que nous sommes compatibles avec différentes mapping libraries, afin que l'utilisateur ne soit pas lié à un gisement spécifique. Et cela marche. L'année dernière, un demi-million de personnes environ ont visité nos cartes.'

Pas de marketing

Ses clients, Nazka les a trouvés principalement dans des instituts de recherche tels VITO - 'et ses équivalents étrangers' -, des bureaux d'études comme le bruxellois 3E, et des pouvoirs publics à tous niveaux. Cette clientèle dépend aussi étroitement de la décision de l'entreprise de travailler uniquement avec des gisements de géo-données socialement pertinentes. 'L'objectif n'est pas d'utiliser notre solution à des fins de marketing', apprend-on.

Cela n'est pas non plus nécessaire, car après des années d'auto-amorçage, complété par des subsides à l'innovation du VLAIO et du plan Horizon européen d'un montant d'un million d'euros environ, la startup a du vent dans les voiles. 'Toutes les cartes sont en effet aussi hébergées et entretenues chez nous, ce qui nous garantit des rentrées récurrentes', précise Tambuyzer. Et l'heure de la croissance a donc sonné. 'Jusqu'à présent, nous ne nous tournions que vers notre propre réseau', conclut Bauwens. 'A présent, nous voulons activement miser sur la vente et recruter aussi à l'extérieur.'

Nazka Siège social: Boortmeerbeek Nombre d'associés: 2 Finances: aucun projet Site web:www.nazka.be

