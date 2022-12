A présent que le changement climatique est sur toutes les lèvres, il est question pour les entreprises de réduire lentement, mais sûrement leurs émissions. Et cela n'est évidemment pas évident. La jeune pousse malinoise Carbon+Alt+Delete les aide donc à passer clairement en revue leur empreinte écologique.

Toute entreprise qui souhaite limiter ses émissions, doit d'abord et avant tout connaître le volume de celles-ci. Il en résulte que de nombreuses firmes sont actuellement occupées à cartographier ces données: quelle est ma consommation énergétique exacte, combien d'émissions de CO2 je rejette dans l'atmosphère, où en sont mes fournisseurs en matière de durabilité, etc. Voilà des questions auxquelles il est parfois malaisé de répondre, mais diverses startups peuvent y aider. La dernière à se profiler s'appelle Carbon+Alt+Delete, établie à Malines, qui entend offrir aux consultants spécialisés dans la durabilité un outil SaaS pratique avant de se présenter chez leurs clients.

'Concrètement, nous avons mis au point une plate-forme permettant aux utilisateurs - pour commencer - de rapatrier toutes les données', déclare le CEO Kenneth Van den Bergh. 'Il ne s'agit pas uniquement de votre facture d'énergie, mais aussi de ce que représentent vos voyages d'affaires en coûts environnementaux, ou de l'état des lieux de votre parc automobile. Travaillez-vous avec du plastique ou d'autres matériaux polluants? Nous en tenons compte aussi et à l'étape suivante, nous déterminons la quantité de CO2 émise par votre entreprise. Nous en faisons ensuite des rapports conformément aux exigences du test Scope pour que tout concorde parfaitement.'

Dans une dernière phase optionnelle, Carbon+Alt+Delete va jusqu'à faire des suggestions sur la façon dont vous pouvez réduire vos émissions. 'Il peut par exemple s'agir de l'électrification de votre parc automobile et de son impact. Ici, il est de préférence question d'une intervention humaine de la part du consultant qui utilise notre outil. Il doit en effet souvent procéder à une visualisation et passer par des périodes d'implémentation, comme par exemple commencer par le parc automobile des vendeurs, avant de s'occuper du reste de l'entreprise.'

Marché en croissance

Comme susmentionné, Carbon+Alt+Delete n'est pas la seule startup à être active sur le marché de la communication de données en durabilité (sustainability reporting). Mais c'est en choisissant comme public-cible non pas le 'sustainability manager' mais bien les 'sustainability consultants' que Van den Bergh compte se distinguer: 'Notre outil n'est pas fait pour être d'une facilité enfantine, mais il cible les spécialistes qui veulent aller dans les détails. Nous leur permettons dès lors d'ajuster davantage de paramètres que les autres solutions existantes, et leur offrons dans le même temps plus de flexibilité.'

Et ce marché de la durabilité est en croissance. 'Nous avons lancé notre outil durant l'été de 2021 et nous comptabilisons déjà une vingtaine de clients répartis dans six pays européens, qui desservent conjointement une centaine de clients finaux. Nous avons donc aussi joué directement le carte de l'internationalisation et organisé déjà une première phase d'investissement, par laquelle plusieurs business angels, dont Tim Vandecasteele (Silverfin, ndlr), ont injecté conjointement quelque 600.000 euros. Nous voulons ainsi renforcer nos équipes 'product' et 'sales', afin de pouvoir accélérer le processus 'go-to-market'.'

Etats-Unis et Canada?

Car les ambitions n'ont pas vraiment de limites. 'C'est surtout en Europe que le marché de la durabilité est en train de croître rapidement, et nous voulons donc nous y ancrer fermement', poursuit Van den Bergh. Actuellement, il existe une vingtaine de firmes de consultance spécialisées actives dans le secteur, et notre avantage, c'est que nous connaissons tous ces gens. Il sera désormais question de les approcher par de la vente directe, afin qu'ils veuillent s'associer à nous.'

Et ensuite les Etats-Unis et le Canada? Van den Bergh: 'Là aussi les esprits sont en train de se tourner vers la durabilité. Je nous y voie donc actifs aussi d'ici deux ou trois ans. Mais en attendant, nous comptons organiser une véritable phase de capitalisation de série A.'

Carbon+Alt+Delete Siège social: Malines Nombre d'associés: 2 Finances: phase de capitalisation de série A en 2024-2025 Site web: CarbonAltDelete.eu

