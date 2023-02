En tant qu'indépendant, vous payez vous-même toutes vos taxes sur vos revenus. 'Mettez-en la moitié de côté', tel est le conseil qu'on vous prodigue lors du démarrage de votre activité. La jeune pousse bruxelloise Accountable souhaite à présent faciliter la vie des indépendants grâce à une appli qui enregistre le montant de l'impôt sur les factures de base et les souches.

'C'est le souci majeur de tout indépendant', déclare le fondateur d'Accountable, Nicolas Quarré: 'Je veux parler des impôts. Chacun d'eux sait qu'il doit prévoir un montant en réserve, mais de quel ordre? C'est toujours l'incertitude. Certes, ils peuvent toujours envoyer un mail à leur comptable, mais ce dernier n' répond parfois qu'au bout de deux semaines. Avec notre appli, vous savez tout directement, en temps réel.'

Comment cela se passe-t-il? Du fait quand dans cette appli, vous pouvez non seulement établir et expédier vos factures, dont les données aboutissent directement dans le système, mais aussi évaluer vos souches pour vos frais déductibles. 'De cette façon, nous pouvons parfaitement calculer le montant de vos impôts, mais aussi vos contributions sociales et la TVA', selon la start-up. 'A la clôture du trimestre, vous pouvez alors aisément établir votre déclaration TVA et introduire annuellement aussi vos impôts.'

Modèle freemium

Accountable commercialise son appli sous la forme d'un modèle freemium, ce qui signifie que tout un chacun peut être opérationnel avec une version de base gratuite. 'Dès que vous souhaitez établir des déclarations, il vous faut cependant migrer vers une version payante', explique Quarré. 'Selon que vous êtes assujetti à la TVA ou exempté, optez pour notre modèle Pro ou pour notre modèle de base, ce qui vous reviendra à respectivement vingt et quinze euros par mois, en sachant que vous vous engagez pour une année.'

Ne vais-je pas payer ce montant en sus des frais facturés par mon comptable? Quarré répond en riant. 'Nos utilisateurs savent plus souvent ce qu'il en est que leur comptable. Et si vous tenez le tout à jour, avant de l'envoyer au comptable à partir de notre appli, il devra évidemment passer moins de temps à calculer. Vos frais diminueront par conséquent.'

Les impôts, surtout en Belgique, sont, on le sait, une matière complexe. 'C'est vrai', affirme le fondateur. 'Durant les premières années de notre existence, il nous a fallu examiner en profondeur toutes les règles en vigueur. Mais en nous focalisant sur les indépendants, nous avons opté sciemment pour un groupe suffisamment limité pour ne pas nous égarer. Ils étaient du reste en attente, les freelances et autres, car depuis notre lancement en 2019, nous avons déjà accueilli quelque trente mille utilisateurs. Et leur nombre double chaque année pour l'instant. C'est ainsi que l'an dernier, quelque vingt mille déclarations fiscales ont été remplies.'

Des amendes jusqu'à 5.000 euros remboursées

La croissance est désormais à l'ordre du jour et à cette fin, Accountable recourt non seulement aux publicités, mais aussi à ce qu'on appelle du 'content-marketing' tels que des articles sur le fisc et des modules de calcul des impôts. Avec un tour de force en plus. L'entreprise offre en effet une garantie sur toutes les erreurs commises en toute bonne foi et rembourse jusqu'à hauteur de cinq mille euros. Exception faite s'il s'agit de fraude ou de documents non transmis - cela va de soi.

Dans le secteur, on croit aussi fermement dans la start-up. A peine avait-elle démarré avec de l'argent propre et un apport de membres de la famille, d'amis et autres qu'Accountable attira en 2019 déjà des fonds de capitalisation londoniens qui y investirent deux millions d'euros. Et l'année dernière, ce sont six millions qui vinrent s'ajouter provenant de nouveau de fonds britanniques: Stride VC et Connect Venture.

'Cela devrait nous permettre d'envisager sereinement l'avenir', affirme Quarré, 'mais nous avons l'ambition de continuer de croître rapidement jusqu'à devenir le numéro un en Europe. Nous ne nous arrêtons donc pas là. Dès à présent, nous sommes actifs en Allemagne qui, globalement, applique une réglementation similaire à la nôtre, et qui s'avère la plus intéressante pour nous en tant que très grand marché. Si tout se poursuit comme à présent, nous souhaiterions d'ici trois ans être également actifs dans d'autres grands pays. Nous pensons en première instance à la France, à la Grande-Bretagne, à l'Italie et à l'Espagne.'

Accountable Siège social: Bruxelles Nombre d'associés: 3 Finances: phases de capitalisation supplémentaires non exclues Site web: Accountable.eu

