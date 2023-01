Dans un courrier adressé à la Commission européenne, le service de diffusion musicale Spotify a demandé qu'elle prenne des mesures rapides et significatives à l'encontre d'Apple. Le groupe technologique américain abuse de sa position dominante sur le marché, selon Spotify, et cela doit prendre fin dans les plus brefs délais.

Le courrier à l'adresse de la commissaire européenne en charge de la concurrence, Margrethe Vestager, a été cosigné par Deezer, à savoir l'homologue français de Spotify, par l'éditeur de logiciels Basecamp, par l'entreprise mail et VPN Proton et par quelques associations européennes d'éditeurs et de médias d'information. Spotify affirme que cette situation n'a que trop duré. L'entreprise s'était plainte il y a quatre ans déjà auprès de la Commission à propos de cette concurrence déloyale de la part d'Apple. Et depuis lors, peu de choses ont changé.

'Apple a imposé des restrictions injustes à nos entreprises. Ces limites entravent nos développements et sont néfastes pour les consommateurs européens', affirment les cosignataires. Et d'en référer à l'utilisation obligatoire du système de paiement d'Apple par les développeurs d'applications, et à la commission 'excessivement élevée' dont ils doivent s'acquitter. Ils ne peuvent pas non plus communiquer avec leurs propres clients qui souscrivent des abonnements via l'App Store d'Apple.

'Apple tire profit de la position monopolistique qu'elle tire de son écosystème, et exige des paiements exorbitants de la part des développeurs d'applications qui n'ont pas d'autre choix, s'ils veulent atteindre les clients européens', prétendent les entreprises concernées. 'Le temps est donc venu pour l'Union européenne de prendre des mesures urgentes à l'encontre d'Apple.'

