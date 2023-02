La firme malinoise Protime, spécialisée dans les logiciels d'enregistrement du temps et de planification du travail, a nommé Sophie Henrion à la fonction de Business Director South. Elle sera ainsi en charge de la Belgique francophone, du Grand-Duché de Luxembourg et de la France.

Henrion (35 ans) veut faire croître Protime de manière exponentielle et intensifier son internationalisation, notamment en renforçant la collaboration avec la société-mère SD Worx. 'Protime doit devenir LA référence en matière d'enregistrement du temps dans toute l'Europe, comme elle l'est déjà en Belgique et aux Pays-Bas', déclare la nouvelle Business Director South.

Sophie Henrion est active depuis sept ans déjà chez Protime et y a successivement assumé les fonctions de marketing manager et de business manager pour les marchés francophones.

Protime a été créée en 1995 et possède actuellement quelque quatre cents collaborateurs, qui supportent les clients au départ de filiales européennes situées notamment en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves.

