La firme technologique japonaise Sony a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l'exercice en cours, après avoir vendu beaucoup de consoles PlayStation 5 au cours des trois derniers mois de 2022.

Les ventes des consoles de jeu ont pendant longtemps été aux prises avec des problèmes affectant la chaîne d'approvisionnement. A présent, elles semblent repartir de plus belle, puisque durant le dernier trimestre de 2022, Sony a écoulé 7,1 millions de PS5, contre seulement 3,9 millions un an plus tôt.

Sur l'ensemble de l'exercice, qui se clôturera fin mai, Sony table à présent sur un bénéfice net de 870 milliards de yens (6,1 milliards d'euros), contre 840 milliards de yens jusqu'à présent.

Les prévisions de chiffre d'affaires sont quelque peu réduites, notamment parce que le département des capteurs pour appareils photo est ralenti par un recul sur le marché des smartphones.

