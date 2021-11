Sony va diminuer la production de sa console de jeu PlayStation 5 à cause de la carence de puces et d'autres composants, ainsi que des problèmes que connaissent les chaînes de livraison au niveau mondial. Voilà ce qu'annonce l'agence de presse Bloomberg. Une autre firme du secteur, Nintendo, avait précédemment déjà déclaré vouloir réduire la production de sa console Switch en raison de ces mêmes pénuries.

Au cours de l'année fiscale en cours se clôturant fin mars prochain, Sony envisagerait désormais, selon des initiés, de fabriquer quelque 15 millions de consoles PlayStation 5, alors qu'elle en visait 16 millions précédemment. Sony avait déjà indiqué que les problèmes logistiques et les carences de composants ne faisaient que s'aggraver et qu'un regain du coronavirus pouvait impacter la fourniture de pièces. La PlayStation 5 avait été lancée sur le marché il y a un an.

Plus tôt ce mois-ci, la firme Nintendo, japonaise elle aussi, annonçait s'attendre à écouler 24 millions de consoles Switch durant l'année fiscale en cours, alors qu'elle en avait précédemment prévu 25,5 millions.

Au cours de l'année fiscale en cours se clôturant fin mars prochain, Sony envisagerait désormais, selon des initiés, de fabriquer quelque 15 millions de consoles PlayStation 5, alors qu'elle en visait 16 millions précédemment. Sony avait déjà indiqué que les problèmes logistiques et les carences de composants ne faisaient que s'aggraver et qu'un regain du coronavirus pouvait impacter la fourniture de pièces. La PlayStation 5 avait été lancée sur le marché il y a un an.Plus tôt ce mois-ci, la firme Nintendo, japonaise elle aussi, annonçait s'attendre à écouler 24 millions de consoles Switch durant l'année fiscale en cours, alors qu'elle en avait précédemment prévu 25,5 millions.