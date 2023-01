Avec le NW-A306, Sony s'adresse aux amateurs de musique qui privilégient une qualité sonore supérieure. A bord, on y trouve par exemple diverses technologies destinées à tirer la quintessence des fichiers musicaux compressés, afin qu'ils offrent une qualité au moins aussi bonne que les pistes de CD.

Le nouveau Walkman de Sony est surtout spécialisé dans la reproduction audio à haute résolution. C'est ainsi que la technologie d'amplification numérique S-Master HX assure la compatibilité avec le format DSD (Direct Stream Digital) d'origine, qui fut en son temps mis au point par Philips et Sony pour encoder les signaux pour le CD Super Audio.

Subtilité acoustique

Les fichiers musicaux compressés sont, eux, mis à l'échelle en temps réel au moyen des technologies DSEE Ultimate et Edge-AI, à savoir un fragment d'intelligence artificielle. Selon Sony, l'algorithme amélioré porte la qualité sonore au niveau du CD audio (16 bits, 44,1/48 kHz) caractérisé par une 'subtilité acoustique' et une plus large portée dynamique. Avec ce modèle, DSEE Ultimate fonctionne en outre aussi en mode d'écoute avec un casque sans fil.

Le NW-A306 propose également une autonomie de batterie jusqu'à 36 heures en lecture FLAC à 44,1 kHz, jusqu'à 32 heures en lecture audio FLAC à 96 kHz haute résolution, ou jusqu'à 26 heures via un service musical en streaming. Autres spécifications: son boîtier en aluminium, son poids de 113 grammes, sa pleine compatibilité wifi et son écran tactile de 9,14 cm.

Comme mentionné en titre, le NW-A306 sera commercialisé au prix indicatif de 330 euros.

