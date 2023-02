Valérie Tanghe (Accenture) a été élue ICT Woman of the Year 2023, tandis que Nabila Farhat (Capgemini) devient la Young ICT Lady of the Year 2023.

C'est désormais la 14e fois que Data News, ses lecteurs et le jury professionnel se réunit pour élire l'ICT Woman of the Year. Comme de traduction, la rédaction de Data News a sélectionné 5 personnalités. Le fil rouge ? Un leadership de niveau C, un esprit d'entreprise et une passion pour la technologie, le tout associé à des critères comme l'ambition, un parcours éprouvé, un intérêt pour la diversité, une personnalité forte et une belle visibilité. Chacun d'entre vous a pu voter en ligne, ce que vous avez à nouveau fait massivement. Une face au jury professionnel. Au terme de ses délibérations, la décision est tombée et le choix s'est porté sur Valérie Tanghe (Accenture). Celle-ci l'a emporté face à Valerie Zapico et Aurélie Michaud qui ont évidemment pu compter sur les félicitations du jury.

Valérie Tanghe a séduit le jury par sa vision forte et le fait que la diversité s'inscrit comme fil rouge de l'ensemble de sa carrière. En effet, elle a commencé dans l'informatique comme ingénieure en télécoms et est désormais chez Accenture à la tête du département chargé dans le Benelux des clients en télécoms, média et high-tech et propose des solutions, plateformes et logiciels métier dans le cloud. Durant toute sa carrière, elle a toujours été convaincue que les solutions technologiques sont plus performantes et peuvent mieux répondre aux véritables problèmes si elles s'inscrivent dans une perspective féminine. Très tôt, elle a traduit cette philosophie dans son engagement en faveur d'associations. C'est ainsi qu'à ce jour, Valérie Tanghe est notamment présidente d'Amazone, le Carrefour de l'Égalité de Genre à Bruxelles. Mais elle rêve aussi d'une plateforme capable de rassembler un maximum d'entreprises qui pourraient sensibiliser les filles et les impliquer davantage dans l'apprentissage de matières liées aux STEM. En tant qu'ICT Woman of the Year, il s'agira là certainement d'un combat qu'elle continuera à mener.

Young ICT Lady of the Year

Par ailleurs, nous remettons pour la 12 fois déjà un prix pour la Young ICT Lady of the Year. Avec ce prix de la Young ICT Lady of the Year, Data News entend inciter les (jeunes) femmes à faire carrière dans le secteur ICT. Toute dame de moins de 35 ans et active dans une entreprise ICT ou une fonction ICT pouvait se porter candidate ou être présentée par un/e collègue. Par les dizaines de candidatures reçues à la rédaction - que nous remercions évidemment -, le jury a procédé à une première sélection. Les 10 nommées vous ont été présentées le 5 décembre dernier sur notre site web, ce qui a permis à chacun d'entre vous d'élire la candidate de son choix. Les 5 finalistes se sont ensuite présentées personnellement devant le jury et ont défendu leur candidature pour devenir la Young ICT Lady of the Year. Au terme du vote, le choix s'est porté sur Nabila Farhat (Capgemini) qui devient donc la 12e Young ICT Lady of the Year. A noter qu'un membre du jury n'était pas autorisé à voter et a dû se retirer durant les délibérations, à savoir l'ICT Woman of the Year de 2021, en l'occurrence Rima Farhat. Ceci pour d'évidentes raisons que ce nom laisse évidemment supposer puisque Nabila est la jeune soeur de Rima. Au cours de sa encore assez jeune carrière, Nabila Farhat a assumé chez Capgemini différents types de fonctions, que ce soit testeuse IT, cheffe de projet ou analyste métier, scrum master ou encore product owner. Comme quoi il y avait peut-être un terreau fertile dans cette famille d'origine libanaise. Aujourd'hui, Nabila Farhat est account manager chez Capgemini, en charge de l'un des plus grands groupes bancaires belges où elle exerce un impact majeur tant sur le plan technique que métier. Elle a également prouvé ses capacités de people leader en dirigeant une équipe de plus de 200 consultants et en assurant un rôle de coach, de support et de consultance auprès de certains d'entre eux. Dans le cadre d'initiatives comme 'Mum&Work' et 'Duo for a Job' (visant à mettre en binôme des consultants plus jeunes et expérimentés), il est clair qu'elle portera haut l'étendard de la diversité et inspirera d'autres personnes.

Le jury tient à préciser qu'il n'a pas eu la tâche facile et tient par ailleurs à remercier chaleureusement les autres finalistes pour leur enthousiasme, leur passion, leur inspiration ainsi que l'énergie déployée lors des présentations.

