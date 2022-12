Twitter doit encore accomplir 'énormément de travail' pour satisfaire à la réglementation de l'Union européenne. Voilà ce que le commissaire européen Thierry Breton (Marché Intérieur) a clairement indiqué dans un entretien vidéo avec Elon Musk, le nouveau patron de l'entreprise de médias sociaux.

Breton a notamment expliqué à Musk que Twitter doit surveiller davantage les messages autorisés ou non à paraître sur la plate-forme. C'est ainsi que si la liberté d'expression doit être protégée, la diffusion de la désinformation doit être combattue. L'entreprise est également appelée à mieux expliquer la façon dont elle traite les données personnelles. De plus, Twitter doit, selon le commissaire européen, limiter les possibilités d'assaillir les utilisateurs avec des annonces publicitaires fortement personnalisées.

Le Français a posté le contenu de son entretien sur Twitter. Musk n'y a pas réagi immédiatement, mais a déclaré dans un autre message que l'entreprise internet avait commis des erreurs sous l'ancienne direction. Ces erreurs auraient entraîné de l'insécurité sur Twitter et un manque de confiance. 'Twitter 2.0 sera nettement plus efficace, transparent et honnête', a indiqué le nouveau propriétaire du service de messagerie.

La Commission européenne s'inquiète de ce que Musk croit en une liberté d'expression absolue, combinée à une réduction des effectifs chez Twitter. Cela pourrait saper les efforts visant à prévenir des choses comme la propagande, les discours de haine et l'intimidation par le biais de la plate-forme. En vertu des règles de l'UE en matière de protection des données, et d'un nouveau Digital Services Act (DSA), les entreprises au service des internautes européens doivent respecter des normes strictes en matière de contenu, de protection de la vie privée et de transparence de leur algorithmes.

