Les écrans pliables sont en vogue depuis quelques années déjà chez des marques comme Samsung et OPPO, mais Apple était restée jusqu'à présent opposée à cette mode. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, cela pourrait changer l'année prochaine, durant laquelle le géant technologique devrait sortir un iPad pliable. D'autres initiés ont toutefois des doutes à ce propos.

Dans une série de tweets, Ming-Chi Kuo, en général très bien informé sur les futurs projets d'Apple, signale qu'aucun nouvel iPad ne sortira dans les neuf à douze mois à venir. D'après l'analyste de TF International Securities, Apple se concentrerait pleinement sur un tout nouvel appareil pliable, qui devrait voir le jour en 2024. Sa production aurait lieu dans l'entreprise chinoise Anjie Technology. Kuo tiendrait cette information notamment de ses sources au sein de la chaîne d'approvisionnement asiatique d'Apple, à en croire le site web MacRumors.

Un écran de 20 pouces

À propos du 'iPad pliable', Ming-Chi Kuo n'a encore que très peu de détails, à part le fait que l'appareil serait équipé d'une béquille en fibre de carbone légère et solide.

Des rumeurs s'étaient précédemment déjà manifestées à propos d'un tel appareil. Mais l'iPad pliable que l'analyste Ross Young avait annoncé en mars de l'année dernière, équipé d'un écran de 20 pouces, n'arriverait que bien plus tard sur le marché (2026 ou 2027). Pour 2024, il s'attend plutôt à de nouveaux iPads 'normaux', mais avec un écran OLED plus sophistiqué. Un autre initié, Mark Gurman de l'agence de presse Bloomberg, n'a pour sa part pas encore entendu parler d'une tablette Apple pliable qui sortirait l'année prochaine déjà.

Dans une série de tweets, Ming-Chi Kuo, en général très bien informé sur les futurs projets d'Apple, signale qu'aucun nouvel iPad ne sortira dans les neuf à douze mois à venir. D'après l'analyste de TF International Securities, Apple se concentrerait pleinement sur un tout nouvel appareil pliable, qui devrait voir le jour en 2024. Sa production aurait lieu dans l'entreprise chinoise Anjie Technology. Kuo tiendrait cette information notamment de ses sources au sein de la chaîne d'approvisionnement asiatique d'Apple, à en croire le site web MacRumors.À propos du 'iPad pliable', Ming-Chi Kuo n'a encore que très peu de détails, à part le fait que l'appareil serait équipé d'une béquille en fibre de carbone légère et solide.Des rumeurs s'étaient précédemment déjà manifestées à propos d'un tel appareil. Mais l'iPad pliable que l'analyste Ross Young avait annoncé en mars de l'année dernière, équipé d'un écran de 20 pouces, n'arriverait que bien plus tard sur le marché (2026 ou 2027). Pour 2024, il s'attend plutôt à de nouveaux iPads 'normaux', mais avec un écran OLED plus sophistiqué. Un autre initié, Mark Gurman de l'agence de presse Bloomberg, n'a pour sa part pas encore entendu parler d'une tablette Apple pliable qui sortirait l'année prochaine déjà.