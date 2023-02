Selon des sources, l'Italie enquête sur Meta pour fraude fiscale

L'Italie mène une enquête sur Meta en raison d'une possible fraude fiscale dans le pays. Des procureurs de la ville de Milan suspectent que Meta, qui possède non seulement Facebook, mais aussi WhatsApp et Instagram, n'a pas versé quelque 870 millions d'euros en perceptions de TVA entre 2015 et 2021.